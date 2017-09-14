Sağlık Bakanlığı Türk Kızılayı’nın hibe ettiği kan bağış otobüsüne Mustafa Gürsoy’un adını verdi

Sağlık Bakanlığı çalışanı, Thalassaemia Derneği yöneticisi, sanatçı merhum Mustafa Gürsoy’un adı Türk Kızılayı’nın Sağlık Bakanlığı’na hibe ettiği kan bağış otobüsü ile yaşatılmaya devam edilecek.

Sağlık Bakanlığı, Burhan Nalbantoğlu Thalassaemia Merkezi önünde düzenlenen bir törenle merhum Mustafa Gürsoy’un adını kan bağış otobüsüne verdi.

Törene Sağlık Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Bakanlık Müdürü Ümit Özkıran Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Ahmet Ulubay, Kıbrıs Türk Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu ve merhum Mustafa Gürsoy’un ailesi katıldı.

Törende konuşan Sağlık Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, genç yaşta ve zamansız aramızdan ayrılan Mustafa Gürsoy’un adının yaşatılması için Türk Kızılayı’nın Sağlık Bakanlığı’na hibe ettiği kan bağış otobüsüne bundan böyle Mustafa Gürsoy Kan bağış otobüsü olarak faaliyetine devam edeceğini kaydederek, hem adının hem de bestelediği müziklerin otobüsün gittiği her yere gideceğini söyledi.

Mustafa Gürsoy’un hm Sağlık Bakanı çalışanı hem Thalassaemia Derneği yöneticisi hem de bir sanatçı olarak sevilen bir insan olduğunun altını çizen Bakan Sucuoğlu, üzüntülerini bir kez daha dile getirdi.

Bakan Faiz Sucuoğlu, bakanlığın başlattığı kan bağış kampanyalarına sıcak ve Ramazan Bayramı dolayısı ile temposunun düştüğünü, bayram öncesinde yapılan etkinliklerde toplanan kanın ülke ihtiyacının üzerine çıktığını ve yeniden başlatılan kampanyalarla yine ihtiyaçtan fazla kan toplanmasını ümit ettiğini kaydetti.

Bugün Telsim Genel Müdürlüğü’nde, yarın Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğü’nde ve Cumartesi günü de Mağusa City Mall da kan bağış kampanyaları düzenleneceğini ifade eden Bakan Sucuoğlu, bu kampanyalara destek verecek olan herkese de teşekkür etti.

Merhum Mustafa Gürsoy’un babası Ferahzat Gürsoy da, bu güzel düşünceden dolayı Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’na teşekkür ederek, oğlunun adının yaşama devam edeceğinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Merhumun ablası Çamay Gürsoy da, Mustafa Gürsoy’un maddiyata önem vermeyen, arkadaşları için elinden geleni yapan, çalışkan ve özverili biri olduğunu hatırlatarak, adının yaşatılacağı bu projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Ahmet Ulubay ise, genç yaşta hayata gözlerini yuman Mustafa Gürsoy’un Türk Kızılayı’nın Sağlık Bakanlığı’na hibe ettiği kan toplama otobüsü ile adının yaşatılacağını söyleyerek, dernek olarak 2018 de ülke kan ihtiyacının tamamen karşılanacağı bir proje başlattıklarını da kaydetti.

Kıbrıs Türk Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu da, “Arkadaşım Mustafa’yı anlatmak için kelimeler yetmez” diyerek, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’na bu ince düşünceden dolayı teşekkür etti ve Thalassaemia hastaları için kanın hiçbir zaman eksilmemesi adına çalışmalar yaptıklarını aktardı.