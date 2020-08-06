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993 test yapıldı, 1 pozitif vaka

993 test yapıldı, 1 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 993 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 9 kişinin taburcu edildiğini  açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 993 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 9 kişinin taburcu edildiğini  açıkladı.

Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

 

6 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 993     

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-9 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 77.968 

Toplam Vaka Sayısı- 163  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 135   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 24           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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