9 uçak 1600 yolcu

Devrim DEMİR

1 Temmuz sürecinin başlamasıyla son 4 günde ülkeye hava yolu ile 1600'ü aşkın yolcu girdi, kimisi karantinaya gönderildi, kimisi yeni karar uyarınca ülkeye giriş yaptı.

1 Temmuz itibarı ile hava ve deniz ulaşımın açılması ile ülkede 75 günün ardından 5 pozitif vaka tespit edildi.

Deniz yolu ile gelen bir yolcunun pozitif çıkmasının üzerinden bir gün sonra hava yolu ile ülkeye giriş yapan üç yolcunun testi de pozitif çıktı.

Pozitif vakaların çıkması sonucu Bakanlar Kurulu ülkeye özel uçuşları durdurma kararı alırken, yolcuların test sonuçları çıkana kadar karantina şartını uygulayacağını açıkladı.

Önceki gün Bakanlar Kurulu almış olduğu yeni bir kararla özel uçuşları yeniden açtı, ‘C’ grubu hariç ülkelerden gelen yolcuların test sonuçları çıkana kadar otellerinde veya evlerinde izole edilmelerine karar verdi.

Dört günde 9 uçak geldi…

1 Temmuz’da tarifeli seferlerin yeniden başlaması ile Ercan Havaalanı’na dün öğle saatlerine kadar 9 uçak geldi. Dört günde gelen uçaklarla toplam yolcu sayısı bin altı yüz olarak kayıtlara geçti.

Gelen yolcular yanlarında getirdikleri PCR testleri ibraz ettikten sonra ikinci bir PCR testine tabi tutuluyor. Gerçekleşen işlemlerin ardından muhaceret işlemlerini yaptıran yolcular alandan ‘karantina’ şartsız ayrılabiliyor.

10 Temmuz’a kadar gelişlerde ‘karantina’ şartı yok…

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgide, ‘karantina’ şartı olmadan tarifeli seferler 10 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Ercan’a her gün iki sefer düzenlenirken, günde yaklaşık 400 kişi ülkeye giriş yapıyor.

“Paramız yok… Yetiştiremiyoruz”

‘Karantinasız’ girişlere yurttaşlar büyük tepki gösterdi. 75 gündür vakaların görülmediği ülkemizde, hava ve deniz yoluyla gelen 5 kişide tespit edilen pozitif vakaların ardından, ‘karantina’ uygulamasını getirip sonra iptal eden Bakanlar Kurulu'na tepkiler arttı.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar’ın yakın çevresine “Ne yapalım, paramız yok. Yetiştiremiyoruz” dediği öğrenildi.