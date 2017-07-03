Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, dün öğle saatlerinde başlayan, havadan ve karadan müdahalelerle akşamüzerinden itibaren kontrol altına alınan Kalkanlı’daki yangınla ilgili soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Orman Dairesi, Sivil Savunma ve itfaiye ekiplerinin sabaha kadar Kalkanlı’da kaldığını ifade eden Fırat, Türkiye’den gelen ve Ercan Havaalanı’nda konuşlanan helikopterin ise bu sabah denizden 4 kez daha su aldığını ve tedbir amaçlı bölgeye bıraktığını bildirdi.

Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, helikopterin bu soğutma çalışmasının ardından Türkiye’ye döndüğünü belirtti.

“HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLEN YANGIN 450 HEKTARDA ETKİLİ OLDU”

Kalkanlı’daki yangında son durumla ilgili değerlendirmede bulunan Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, havadan ve karadan müdahale edilen yangının 450 hektarda etkili olduğunu kaydetti.

Fırat, yangına Türkiye’den bir helikopterle bir uçağın, Birleşmiş Milletler’den de iki helikopterin havadan müdahale ettiğini anımsattı.

Yananın doğal bir orman olduğunu, bu nedenle zarar gören ağaç sayısının önümüzdeki günlerdeki çalışmalarla belirleneceğini söyleyen Fırat, yangından 80 yıllık ağaçların da fidanların da etkilendiğini aktardı.

Fırat, yanan bölgede genellikle çam, zeytin ve harnup ağaçları bulunduğunu kaydetti.

“ATEŞLİ PİKNİK YAPMAYIN”

Halkı yangınlar konusunda duyarlı olmaya çağıran Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, “Meteorolojik şartlar tutuşmaya elverişli, ateş yakılarak piknik yapılmasın” uyarısında bulundu.

Fırat, orman yangınlarında “Alo 177” ihbar hattına ulaşılmasını isteyerek, çevreye izmarit ve çam şişe atılmaması konusunda da uyardı.

Altay Fırat, “Amacımız yanan yerleri erken zamanda yeşile döndürmek” dedi.

(RÇ/GÜL)