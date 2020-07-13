“8 günde 4,422 kişi geldi, 1,000'i TURİST”

Sivil Havacılık ve liman verilerine göre 1 Temmuz’dan 8 Temmuz’a kadar, 8 günde ülkeye hava ve deniz yoluyla toplam 4 bin 422 kişi geldi ancak bunların sadece 1,000’i turistti!

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi 1 Temmuz'dan bu yana 8 günde ülkeye hava yolu ile 3,100 kişi geldiğini söyledi. Girne Turizm Limanı'ndan ise 1,322 kişi giriş yaptı. Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner de bu süre zarfında “otellerde konaklayan turist sayısının 1000 olduğunu” açıkladı.

Otel işletmecileri, bu açılımdan hiçbir olumlu etki görmediğinden dert yandı, Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, gelen 4 bin kişi içinden toplam vaka sayısının 5 olduğunu işaret etti. Çağıner ‘sağlık sistemiyle’ paralel bir hafta sonra uçak seferlerinin arttırılabileceği öngörüsünü belirtti.

Fehime ALASYA

Sivil Havacılık ve liman verilerine göre 1 Temmuz’dan 8 Temmuz’a kadar, 8 günde ülkeye hava ve deniz yoluyla toplam 4 bin 422 kişi geldi ancak bunların sadece 1,000’i turistti.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi 1 Temmuz'dan bu yana 8 günde ülkeye hava yolu ile 3,100 kişi geldiğini söyledi. Girne Turizm Limanı'ndan ise 1,322 kişi giriş yaptı.

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ise bu süre zarfında otellerde konaklayan turist sayısının 1,000 olduğunu açıkladı.

Yatak kapasitesinin sadece %2’si!

Bazı otel işletmecileri, bu gelişlerin turizme katkı sağlamadığına dikkat çekerek, yatak kapasitesinin yüzde 2’sini doldurabildiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ülkeye gelen yolcular arasından sadece 5 vaka çıktığını anımsatırken, bir haftaya kadar sefer sayılarının arttırılabileceğine ilişkin öngörüsün belirtti.

Çağıner, bu açılımların sağlık sistemiyle paralel yapılması gerektiğine görüşüne de yer verdi.

Hatırlanacağı üzere, ülkeye gelişlerde sınırlama getirilmiş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, iki deniz yolu acentesine günlük bir sefer, 75’er yolcu taşıma sınırlaması konulduğunu açıklamıştı. Hava yoluyla gelişlerde ise günde 2 seferle sınırlı tutulmuştu.

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye gemi ile Türkiye’den gelen bin 322 kişiden 100-120 civarında yolcunun asker olduğu da kayıtlara geçti.

‘Kayıp sezon’ öngörüsü

Otellerde konaklayan turist sayısının yatak kapasitesinin çok altında olduğuna işaret eden birçok işletme yetkilisi, sadece yerli misafirlerin ağırlandığını belirtti, bazı otellerin ise kepenk açmadığına dikkat çekildi.

Sezonu ‘kayıp’ olarak değerlendiren otelciler, özellikle Ağustos ayından ve bu yılki yaz sezonundan umutlarını yitirdi…

Uçak seferleri ve Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasındaki geçişler tamamen normale dönmeden doluluk oranının artmayacağı konusunda hemfikir olan otel işletmecileri, sezondan umudunu kesmiş durumda.

Uçak biletlerinin çok pahalı olduğuna veya seferlerin sürekli iptaline yönelik değişen kararlar alındığına işaret eden işletmeciler, bunun güvensizlik yarattığını anlattı.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“Gelen 4 bin kişi içinden sadece 5 vaka çıktı”

Toplum sağlığını ve sağlık alt yapını korumak adına sefer sayılarının ülke turizmi açısından yetersiz olduğunu anlatan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, gelen 4 bin kişi içinden toplam vaka sayısının 5 olduğunu işaret ederek, seferlerin arttırılabileceğini öngördüğünü anlattı.

Çağıner, “Kapanalım veya sonsuz açılalım diyemiyoruz. Bunu sağlık altyapısını da sürekli arttırarak geliştirmeliyiz.” dedi.

Konuya ilişkin YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulunan Çağıner, şöyle devam etti:

“Bu gelen 4 bin kişi içinden bin tanesi turistti. Herkes bir yanılgı içinde. Kontrollü misafir kabul etme girişimimiz var, toplum sağlığını ve sağlık alt yapımızı korumak adına bunu yapıyoruz, sınırlama konuldu, çift PCR kararı alındı, bu bir açılım değildir, bu normalleşmeye giden yolun yoludur.

Gelen 4 bin kişi içinden toplam vaka sayısı 5 kişidir. Bu da dünya sağlık ortalaması altındadır. Şimdi bu seferleri arttırmalıyız. Günde 20 sefer gelsin de çifte PCR yapalım lüksümüz yok.

Kademeli açılım olmalı, hükümet PCR test kapasitesini arttırdı ve konuya daha hakim oldu, biz de otellerde karantina ile önlem aldık. Bize de güvendiler, tedbirlerini arttırdılar ardından sefer sayılarının 1 hafta sonra yine artacağını öngörüyorum. Biz de çok temkinliyiz, biz de işletmeler olarak gerekli önlemleri alıyoruz, bu çok hoşumuza gitmiyor ama otelimizde vaka çıkması da hoş olmuyor.

Bu yıl da para kazanmayın diyorlar ya, en büyük sıkıntımız para değil, istihdamlarını korumak, devamını sağlamaktır. Şu andaki çabamız bu dengede durmaktır.

Kapanalım veya sonsuz açılalım diyemiyoruz. Bunu sağlık altyapısını da sürekli arttırarak geliştirmeliyiz.”

“Bu manzarada otel açmayı çok akıl karı görmüyorum”

Bazı işletmelerin personelini dahi ödeyemeyecek durumda olduğu için otelini açmadığını anlatan Çağıner, “Amaç az zarar etmektir, yoksa zarar etmeme durumumuz kalmadı. Personelini ödeyeceğine emin olan işletmeler hemen açar ama bundan bile emin değiliz, açmayan işletmeler var. Herkes yanında yıllarca çalışan insanların kopup gitmesini istemiyor. Bu insan kayağını yeniden nasıl buluruz?” dedi.

“Sefer artışını ilk günden beridir istiyoruz ama”

Her ilave sefer ile sektörün daha da canlanacağını dile getiren Çağıner, uçak bileti fiyatlarının da düşeceğini, ulaşımın giderek daha da artacağını anlattı.

Çağıner, “Gelenlerin çoğu piyasadaki iş ihtiyacı için gereksinimli insanlardır. Sefer sayısı arttıkça ihtiyaçtan çıkıp turist için daha çok koltuk açılacaktır.

Panik olmaya gerek yoktu, bir yerden açılıp başlamak gerekiyordu. Hükümet hem sağlık hem de ekonomik açıdan hassas olarak adım atıyor. Sefer artışını ilk günden beridir istiyoruz ama kabul etmiyorlar. Tüm baskılarımıza bilimsel verilerle yanıt veren hükümet var. Bu çelişkilerle bu günlere geldik. Yavaş yavaş daha da açılacağız. Ben sadece 75 günlük zamanı doğru kullanmadığı için hükümeti eleştiriyorum.” şeklinde konuştu.

OTEL İŞLETMECİLERİ NE DEDİ?

Dome Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman:

“Gelenler belli ki turist değil”

“Uçuşların başlamasıyla ülkeye gelişlerin bize hiçbir yansıması olmadı. Yerli misafirlerimiz oldu, bunların sayısı da 3-5 odayı geçmez. Hiçbir olumlu yansıması yok, gelenler belli ki turist değildir. Etraftaki otel işletmeleri de aynı durumda. Seyahat acentelerinin de çok fazla rezervasyonları yok. Buna bayram da dahil... Yaşanan olumsuzlukları duyuyoruz, başka ülkeler de duyuyor ve insanlar buraya gelmekten kaçınıyor.

Bu sezonu kaybettiğimizi düşünüyorum. Olumlu yönde ciddi bir değişim olmazsa süreç böyle devam edecektir. Eylüle dek % 15’lerde doluluk oranı bekliyoruz ama çok zor…”

Acapulco Otel Pazarlama Müdürü Özer Özbilen:

“Tümü bile otellere gelse, yine de açık olan tesislerin hiçbiri dolmaz”

“Konaklama alıyoruz, oteldeki doluluğumuz çok düşük. 3 binamız var ama sadece bir binamızı açıyoruz, hafta sonu daha yoğun oluyoruz. 850 odamız var, 200’ü bungalov, diğerleri otel odası, sadece 261 odalı ana binamızı açıyoruz, bu kapasitede içinde de hafta içi %15, hafta sonu da sadece % 40 doluluk oluyor.

Ağustos ayı veya sezon için hiçbir şey öngöremiyoruz. Uçak sayısı artsa, Türkiye’de sağlık iyiye gitse, vaka sayısı düşse, kategorisi değişse, turist akışı çoğalsa, gelişler artsa çok daha güzel olacak. Uçuşlar başladı demek için günde en az 4, 5 sefer olmalı. Bu açılım değil. Esnaf da dertli, çiftçisi de tüm sektörü olumsuz etkiledi. Ülkeye yapılan bu 4, 5 bin girişin sadece %20’si otellere yansıdı diye düşünüyorum. Şu an yerli halkı ağırlıyoruz. Özellikle çocuklu ailelerin girişi çok düştü.

Adaya günde 2 sefer ortalama 400 kişi geliyor, tümü bile otellere gelse yine de açık olan tesislerin hiçbiri dolmaz.”

Merit Lefkoşa Satış ve Pazarlama Müdür Tuğçe Ünsal:

“116 oda kapasitemizin 7 odası dolu...”

“Yüzde 2 oranında bir doluluğumuz var. Geçişler başlamadığı sürece ve uçuşlar artmadığı sürece bu oran da artmayacak gibi. 116 oda kapasiteli bir oteliz ama dolu olan sadece 7 odamız var. 1 Temmuz- 8 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’den konaklamaya sadece 11 kişi geldi ve otelimizde kaldı. Gelmek isteyen çok insan var ama sadece İstanbul’dan uçuş oluyor ve tek sefer, bazen iptaller oluyor, insanlar koruyor, biletler de çok pahalı. Bir misafirimiz bu sürede 5 kez bilet aldı ve sürekli iptal olduğu için yine de gelemedi. Ülkeye gelişler oldu ama bu otellere yansımadı. Doluluk oranımız hiç de iç açıcı gibi değil. Önümüzdeki sezondan da korkuyoruz, uçuşlar başlamadığı, güneyden geçişlerin yapılmadığı sürece bu böyle sürecektir.”

Arkın Palm Beach Hotel Satış ve Pazarlama Birimi:

“Çok karamsarız...”

Arkın Palm Beach Hotel Satış ve Pazarlama Birimi’nden alınan bilgide ise oteldeki doluluk oranının %30 ile %40 arası değişkenlik olduğu belirtildi. 102 odalı, 220 yatak kapasiteli tesiste sadece %30 oranında doluluk olduğu kaydedildi. Ülkeye yapılan bu girişlerin çok az bir miktarının gazinolara yansıdığı, otellerde konaklamalara ise neredeyse hiç yansımadığı kaydedilirken, doluluk oranını daha fazla yerli vatandaşların oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada sezondan ümit kestiklerini belirten birim, karamsar olduklarını kaydetti. Buna en büyük etken olarak ise ‘tutarsız açıklamalar, sürekli karar değişikliklerinin neden olduğu çelişki’ olarak gösterildi.

Birimden yapılan açıklamada; “Turizm adına çok parlak bir yıl görünmüyoruz. Ancak yerli misafir ağılayabileceğiz, fazlası olmayacak. Gerek yabancılar, gerek Türkiye’den arayanlar çifte PCR ve fahiş uçak ücretleri, sürekli uçak iptalleri nedeniyle sıkıntı yaratıldığını ifade ediyor, rezervasyon yapmaya korkuyor.” denildi.