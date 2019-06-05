8 dönüm anız ve ağaçlar kül oldu

Dikmen'de eski çöplük alanının kuzey kısmındaki arazide çıkan yangında 15 dönümlük alanda bulunan 8 dönüm anız, 8 adet rulo balya, yaklaşık 200 adet genç çam ağacı, 30 adet alıç ağacı ve 20 adet akasya ağacı yanarak zarar gördü.

Dün saat 18.20 sıralarında çıkan yangına itfaiye ve orman dairesi ekipleri ile Dikmen Belediyesi’ne ait araçlar müdahale etti.

Yangının çıkış nedeni ise henüz tespit edilemedi, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.