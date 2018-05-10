7 YILDA 7 FİRARİ

2011 YILINDAN BUGÜNE FİRAR EDEN 7. KİŞİ… Gümüş’ün firarı ile 2011 yılından bugüne firar eden mahkum veya zanlı sayısı da 7’ye yükseldi. Bu süre zarfında firar eden zanlıların biri kayıplara karıştı, bulunamadı. Kıbrıs’ın güneyine kaçan iki zanlı ise iadeden önce işledikleri suç nedeniyle güneyde yargılanmaya başladı.

Ayşe GÜLER

Girne Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunduğu sırada, sağlık sorunları nedeniyle götürüldüğü Girne Akçiçek Hastanesi’nden kaçan 45 yaşındaki Yılmaz Gümüş’ün firarı, ‘güvenlik zafiyeti’ sorusuna da gündeme taşıdı.

Gümüş’ün firarı ile 2011 yılından bugüne firar eden mahkum veya zanlı sayısı da 7’ye yükseldi.

Bu süre zarfında firar eden zanlıların biri kayıplara karıştı, bulunamadı. Kıbrıs’ın güneyine kaçan iki zanlı ise iadeden önce işledikleri suç nedeniyle Güney’de yargılanmaya başladı.

Bu süre zarfında 4 zanlı da Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücresinden firar edip, daha sonra yakalandı.

Tutuklanmasının ardından bir hafta sonra firar ederek kayıplara karışan Gümüş’ün izine ise henüz rastlanmadı.

Aramalar Girne bölgesinde yoğunlaştı…

Özellikle Girne bölgesinde aramalarını yoğunlaştıran polis ekipleri, araştırmasına dün gün boyunca devam etti.

Geçiş noktalarında giriş-çıkış yapan araçlar didik didik aranırken, zanlının Kıbrıs’ın güneyine kaçma ihtimaline karşın ‘şüpheli’ bir araç plakasının da polis ekiplerine bildirildiği öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere Gümüş, İngiltere’de 3 kişinin ölümüne neden olarak müebbet cezasına çarptırılmış, iade edildiği Türkiye’de hapis cezasına çarptırılmış, cezaevinden kaçarak Kıbrıs’ın kuzeyine firar etmişti.

Gümüş, firarının ardından üç yıl sonra Kıbrıs’ın kuzeyinde 1 Mayıs’ta yakalanmıştı.

Kan tahlilinin ardından kaçtı…

Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli iki polis memuru tarafından rahatsızlandığı için Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürülen Gümüş’ün kan tahlili yaptırmasının ardından kaçtığı da öğrenildi.

Tahlil yaptırmasının ardından, polis memurlarının hemşireden bilgi almasını fırsat bilen Gümüş’ün kısa süre içerisinde kayıplara karıştığı da elde edilen bilgiler arasında.

Olayın ardından her iki polis memuru ile ilgili soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

Üstten beyaz t-shirt, alttan koyu renk kot pantolon…

Firarın ardından Polis Genel Müdürlüğü, Gümüş’ün fotoğrafını yayınlayarak görenlerin en yakın polis merkezine bilgi vermesini istemişti.

Polis Basın Subaylığı, Gümüş’ün firar anında üstten beyaz t-shirt, alttan ise koyu renk kot pantolon giydiği açıklanmıştı.

Her bölge didik didik arandı…

Polis, kaçan zanlıyı bulmak için önceki akşamdan itibaren başlattığı arama çalışmalarına dün de devam etti.

Gün boyu süren çalışmalarda, her bölge didik didik arandı.

Geçiş noktalarındaki güvenlik ‘en üst’ noktada…

Daha önce de Türkiye’deki cezaevinden firar eden zanlının Kıbrıs’ın güneyine kaçma ihtimalini de değerlendiren polis ekipleri, özellikle geçiş noktalarındaki güvenlik önlemlerini artırdı.

Geçiş noktasında tedbirlerin en üst noktaya çıkmasının ardından görevli polisler, giriş-çıkış yapan tüm araçları aradı.

Zanlı ile ilgili şüpheli bir araç plakasının da tüm ekiplere bildirildiği öğrenildi.

Yılmaz Gümüş kimdir?

Ekim 2003 tarihinde kıskançlık nedeniyle, kız arkadaşının ikamet ettiği Londra’nın Stoke Newington bölgesindeki apartman dairesini kundaklayan ve o zaman 32 yaşında olan Yılmaz Gümüş, üç kişinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle 2004 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yılmaz Gümüş’ün 3 yıldır ülkemizde kaçak yaşadığı ortaya çıkmıştı. 2005 yılında üç kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan ve kendi isteği ile Türkiye’ye iade edildikten sonra oradan da firar ederek 2015 yılında KKTC’ye kaçan Yılmaz Gümüş, geçtiğimiz gün KKTC'de tespit edilmişti.

Yılmaz Gümüş, Girne’de mahkemeye çıkarılmış ve “Kanunsuz Yollardan KKTC’ye Giriş” ve “Sahte Resmi Belge Düzenleme” suçlarından tutukluluk emri alınmıştı.

2011’den bugüne cezaevinden kaçan 7. firari…

Cezaevinden, hastaneden, araca bindirilirken firar…

Gümüş’ün firar etmesinin ardından son 7 yılda firar eden mahkum veya zanlı sayısı da 7’ye yükseldi.

Bu süre zarfında 4 zanlı da Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücresinden firar edip, daha sonra yakalandı.



2011 yılında hırsızlık suçundan mahkum olan Erdal Dağcı, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’nda temizlik yaparken firar etmiş, sınırı geçmeye çalıştığı sırada Kerimya geçiş noktasında gardiyanlar tarafından yakalanmıştı.



‘Irza geçme’, ‘ev açma’, ‘vahim zarar’ ve ‘ciddi darp’ suçlamasıyla cezaevinde hükümsüz tutuklu olan Ayhan Aydın, Girne Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarılmak üzereyken, mahkeme binasından kaçmış, Haspolat’ta yakalanmıştı.

Hatırlanacağı üzere 2015 yılında çalışmak üzere götürüldüğü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden 3 Nisan tarihinde firar eden 35 yaşındaki mahkum Yavuz Erten kayıplara karışmıştı.

Polis, Merkezi Cezaevi’nde Ağustos 2014’ten beri hükümlü tutuklu olarak bulunan mahkum Yavuz Erten’in izine günlerce yapılan çalışmalara rağmen rastlayamamıştı.

Öte yandan 2016 yılında ise hırsızlık suçundan tutuklanan Adem Yılmaz isimli zanlı Mağusa Mahkemesi’nden cezaevine sevk edilmek üzere araca bindirilirken kaçmış, günler sonra Girne’de tespit edilerek tutuklanmıştı.

Bununla birlikte aynı yıl Lefkoşa'da Lal Kuyumculuk ve Erdinç Kuyumculuk ‘ta art arda yaşanan soygun olaylarıyla ilgili tutuklanan M.E, M.R, A.N ve S.R. Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunan İran uyruklu 4 zanlı, hücrenin havalandırma boşluğundan firar etmişti.

4 zanlı daha sonra ara bölgede yakalanmıştı.

Bunun yanı sıra Şubat ayında Merkezi Cezaevi’nde çöp dökmek için çıkan Süleyman Yılkar ve Aliser Eymirov olay yerinden kaçmıştı.

Firar eden her iki isim de Kıbrıs’ın güneyinde yakalanmıştı. Kıbrıs’ın güneyinde de benzer suçları işlediği için her ikisinin önce Kıbrıs’ın güneyinde yargılanması kararlaştırılmıştı.