45 bin TL ile suçüstü yakalandı

Sanal bet sitelerinden kazanılan paraları toplarken yakalanan zanlı M.P dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Bilger Koral olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı M.P’nin “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket Etmek soruşturması kapsamında tutuklandığını söyledi.

Polis, 29 Temmuz 2020 tarihinde Girne’de sakin zanlı M.P’nin, Şans Oyunları Yasasına Aykırı olarak Dış Finans Hizmeti verdiği İnternet üzerinden bahis ve kumar sitelerinin, bu yasadışı faaliyetlerden elde ettikleri suç gelirlerini sisteme sokmak için kullandıkları üçüncü şahıs hesaplarındaki paraları topladığı esnada Banka önünde suçüstü tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının tasarrufunda konu yasadışı faaliyetten elde edilen toplam 45,000 TL para bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru Koral mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının Girne’de ciddi darptan teminata bağlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.