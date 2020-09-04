Lefkoşa35 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 3’ü yerel toplam 10 yeni vaka
3’ü yerel toplam 10 yeni vaka

3’ü yerel toplam 10 yeni vaka

Bakan Pilli: "Toplam 1940 test yapıldı, 10 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi "

A+A-

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

4 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1940

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 127.196 

Toplam Vaka Sayısı- 371 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 274 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 93 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 35 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 58   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Bu haber toplam 1317 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler