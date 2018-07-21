3 ayda 80 milyon 65 bin TL

RAPORDAN:

Ocak ile Mart dönemi toplam ciro yaklaşık 80 milyon 65 bin TL

Mobil gelirler 67 milyon 274 bin 846 TL.

3 milyon 582 bin 230 TL’yi ‘ses gelirleri’ yani konuşma ücretleri oluşturdu.

Ocak-Mart aylarını kapsayan dönemde 17 milyon 334 bin 369 TL’lik internet bedeli ödendi

2 milyon 396 bin 634 TL SMS/MMS ücreti ödendi.

3 milyon 269 bin 748 TL’lik roaming bedeli ödendi.

Son 5 yıl içinde elektronik haberleşme sektörü 144 milyon TL büyüdü

826 bin 336 kayıtlı, 685 bin 485 aktif abone bulunuyor

Akıllı telefon kullanıcısı 349 bine yaklaştı.

En fazla trafik gönderilen ve alınan ülkeler Türkiye, İngiltere, Nijerya, Pakistan

Baz istasyonu sayısı 659’a ulaştı. En fazla Girne ve Lefkoşa’da…

Didem MENTEŞ

Elektronik haberleşme sektörü giderek gelişiyor, yurttaşların cebinden milyonlarca lira çıkıyor.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK)’nın her üç ayda yayınladığı raporlara göre, sabit konuşma ücreti dışında internet, sms ve roaming bedeli olarak mobil haberleşme sağlayıcılarına ödenen tutarlar dudak uçuklatıyor.

BTHK’nın 2018 yılı 1. çeyrek raporuna göre 2018 Ocak ile Mart aylarını kapsayan dönemde, mobil şebeke elektronik haberleşme sağlayıcılarının net satış gelirleri 80 milyon 65 bin TL olarak belirlendi.

İlk üç ayda sadece mobil gelirlerden elde edilen 67 milyon 274 bin 846 TL’nin, 23 milyon 582 bin 230 TL’sini konuşma ücretleri (ses gelirleri) oluşturdu.

İnternet için ise 17 milyon 334 bin 369 TL, SMS/MMS ücreti için 2 milyon 396 bin 634 TL TL, roaming bedeli için ise 3 milyon 269 bin 748 TL ödendi.

BTHK verilerine göre elektronik haberleşme sektöründe son 5 yıl içerisinde elektronik haberleşme sektöründe 144 Milyon TL büyüme gerçekleşerek, 355 milyon TL’ye yükseldi.

Üç aylık net gelir 80 milyon 65 bin TL

2018 Ocak ile Mart aylarını kapsayan rapora göre, mobil şebeke elektronik haberleşme sağlayıcıları (Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. & Vodafone Mobile Operations Ltd.) ve sabit şebekede elektronik haberleşme sağlayıcısı (KKTC Telekomünikasyon Dairesi)’nin net satış geliri yaklaşık 80 milyon 65 bin TL olarak gerçekleşti.

2018 yılı birinci çeyrekte, internet servis sağlayıcılarının net satış geliri yaklaşık 15.88 Milyon TL, çağrı taşıma işletmecilerinin gelirleri 409 bin TL ve altyapı işletmecilerinin geliri ise 1.21 Milyon TL olarak belirlendi.

BTHK verilerine göre elektronik haberleşme sektöründe son 5 yıl içerisinde elektronik haberleşme sektöründe 144 Milyon TL büyüme gerçekleşerek, 355 milyon TL’ye yükseldi.

BTHK’nın 2018 yılı 1. çeyrek raporuna göre 2018 Ocak ile Mart aylarını kapsayan dönemde, sadece mobil haberleşme sağlayıcılarının net satış gelirleri ise 67.274.846 TL olarak belirlendi.

İlk üç ayda elde edilen 67.274.846 TL mobil gelirlerinin 23.582.230 TL’si konuşma ücretleri (ses gelirleri) oluşturdu.

İnternet için ise 17 milyon 334 bin 369 TL, SMS/MMS ücreti için 2 milyon 396 bin 634 TL TL, roaming bedeli için ise 3 milyon 269 bin 748 TL ödendi.

2017 yılına göre net gelirlerde artış

Mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki (2018 birinci çeyrek) net satış gelirlerinde bir önceki çeyreğe göre (2017 birinci çeyrek) %2.1 artış görerek, 67,274,846 TL olarak gerçekleşti.

Bununla birlikte mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki (2018 birinci çeyrek) net satış gelirleri 2017 yılının aynı çeyreğiyle kıyaslandığında ise % 9 artış gerçekleştiği görüldü. 2017 yılının ilk çeyreğinde bu rakam 57,396,865 TL iken, 2018’in ilk üç ayında 67,274,846 TL oldu.

5 yılda mobil geliri 248 milyon TL

Geçtiğimiz 5 yılda elde edilen mobil gelirler de ortaya konuldu. 2012 yılında 176.35 Milyon TL olarak gerçekleşen mobil geliri, 2013 yılında bir önceki yıla göre %5.4 oranında artış göstererek 185.81 Milyon TL’ye yükseldi. 2014 yılında ise mobil gelirler 209.87 Milyon TL’ye ulaşarak bir önceki yıla kıyasla %13 oranında artış gösterdi. 2015 yılında ise 214.44 Milyon TL’ye yükselen mobil gelirler, bir önceki yıla oranla %2.2 artı. 2016 yılında mobil gelirler bir önceki yıla kıyasla ise % 6 oranında artarak 227.3 Milyon TL’ye ulaştı. 2017 yılında mobil gelirler bir önceki yıla kıyasla ise %9 artarak 248 Milyon TL’ye yükseldi.

Kayıtlı abone 826.336, aktif abone 685.485…

2018 yılı birinci çeyrek itibarıyla ülkemizdeki elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 46 yetkilendirilmiş elektronik haberleşme sağlayıcısı bulunuyor. Bu sağlayıcıların 826,336 kayıtlı mobil abone, 685,485 ise aktif abone olarak kayıtlara yansıdı.

Raporda, faturalı-ön ödemeli (kontörlü) ayrımında mobil abone sayılarına da yer verildi.

Buna bağlı olarak 3 aylık dönemde ön ödemeli (kontörlü) mobil abone sayısı 238,002, faturalı mobil abone sayısı ise 447,483 olarak belirlendi.

Faturalı abonelerde artış

Ön ödemeli kullanıcıların sayısında, bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık % 0.7 oranında artış yaşanırken, faturalı abonelerin sayısı ise % 0.1 oranında düşüş gösterdi.

Toplam mobil kullanıcı sayılarında ise mobil abonelerin yaklaşık %34.7’sini ön abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının ise %64.3’den %65.3’e yükseldiği belirtildi.

SMS’de gerileme

Raporda 2018 yılı ilk çeyreğinden itibaren gönderilen aylık ortalama SMS sayısına ilişkin rakamlar da yer aldı. Verilere göre aylık SMS ortalama sayısı 2013’ün ilk çeyreğinde 37.33 Milyon adet iken, 2018 yılının birinci çeyreğine kadar geçen 4 yıllık süre zarfında artışlar ve düşüşler yaşanarak, yaklaşık % 46’lık düşüşle 20,13 Milyon adet seviyesine geriledi. SMS sayıları çeyrekler itibariyle incelendiğinde; bir önceki dönem olan 2017 yılı dördüncü çeyreğinde SMS sayısı yaklaşık 22,71 Milyon adet civarında gerçekleşirken, bu dönemde %11,4’lük düşüşle 20,13 Milyona düştü.

Akıllı telefon ve tablet kullanıcısı 349 bin oldu

Veriler incelendiğinde, abonelerin akıllı telefon kullanım oranında, 2013 yılının ilk çeyreğine kıyasla yaklaşık olarak %196’lık bir artış yaşandığı görülüyor.

Aynı şekilde, 2018 yılının birinci çeyreği, bir önceki çeyrekle kıyaslandığında ise, yaklaşık olarak %3’lük bir düşüşün yaşandığı gözlemlendi.

2013 yılında 115 bin akıllı telefon ve tablet kullanıcısı bulunurken, 4 yıllık bir sürede %196’lık artışla 2018 birinci çeyreği itibarıyla 349 bin’e ulaşmıştır”

En fazla trafik yaşanan ülkeler

BTHK raporunda, 2018 yılı birinci çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülkelere de yer verildi.

Bu üç aylık dönemde en çok trafik gönderilen ülkeler Türkiye, İngiltere, Nijerya, Pakistan ve Türkmenistan olurken, mobil şebekelere en fazla çağrı gönderen ülkeler ise Türkiye, İngiltere ve Nijerya oldu.

Türkiye ve İngiltere dışında kalan ülkeler incelendiğinde, Nijerya yönüne gönderilen ve alınan trafiğin ülkede bulunan öğrencilerden, Pakistan ve Türkmenistan yönüne gönderilen trafiğin ise ülkede bulunan yabancı iş gücünden kaynaklandığı da rapora yansıdı.

Baz istasyonu 659’a yükseldi

Ülkemizde faaliyette bulunan mobil haberleşme sağlayıcıların kurulu bulunan istasyon sayısının 2013 yılının ilk çeyreğinden günümüze kadar 521’den 659’a yükseldiği tespit edildi.

Faaliyette bulunan baz istasyonlarının 207’si Girne’de bulunurken, 203’ünün Lefkoşa, 122’sinin Mağusa, 73’ünün İskele, 54’ünün de Güzelyurt’ta bulunduğu raporda yer aldı.



Telekomünikasyon Dairesi’nin toplam gelirleri: 12.419,559 TL

Rapora göre 2018 yılının birinci çeyreğinde Telekomünikasyon Dairesinin toplam gelirleri 12.419,559 TL olarak belirlendi. Söz konusu gelirlerde bir önceki döneme kıyasla %3,9 oranında azalma yaşandı.

Verilerde geçmiş sabit gelirlere de yer verildi. Sabit gelirler 2011 yılında 33.98 Milyon TL olarak gerçekleşirken, 2012 yılında bir önceki yıla göre %10.36 oranında artış göstererek 37.50 Milyon TL’ye yükseldi. 2014 yılının sonunda sabit gelirler 50.70 Milyon TL’ye ulaşarak 2012 senesine kıyasla %35.2 oranında arttı. Bununla birlikte 2015 yılı sonunda sabit gelirler 47.8 Milyon TL olarak gerçekleşirken, 2016 yılı sonunda sabit gelirler 51.6 Milyon TL’ye ulaşarak %8 oranında yükseldi. 2017 yılı sonunda sabit gelirler 51 Milyon TL olup, %1 oranında gerileme yaşandı.

85,702 sabit şebeke kullanıcısı mevcut

2018 yılı birinci çeyreğini kapsayan dönemde, ülkemizde 85,702 kayıtlı sabit şebeke kullanıcısı bulunduğu aktarıldı.

Sabit şebekede ülkemizde yetkili bulunan tek haberleşme sağlayıcı KKTC Telekomünikasyon Dairesi’nin gelirlerinin yaklaşık 13,38 Milyon TL olarak gerçekleştiği, önceki döneme göre %7.7 oranında artış yaşandığı rapora yansıdı.

2018 yılı birinci çeyreği itibarıyla 85,702 sabit şebeke abonesi bulunan ülkemizde penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre %4.1 oranında azaldığı, 2017 yılının birinci çeyreğine göre ise %3,3 oranında azaldığı da tespit edildi.

Raporda, “ülkemizin ortalama hane halkı büyüklüğünün 2.9526 olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetlerinin azalmakla birlikte halen önemli bir kesimine ulaştığını söylemek mümkündür” denildi.

