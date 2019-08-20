283 bin TL sirkat eden zanlı geri ödemek için süre istedi

Çalıştığı firma adına satışını yaptığı ürünlerin parasını şirket muhasebesine vermeyerek zimmetine geçirdiği öne sürülen zanlı M.İ. tutuklanarak bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hamza Tarman, olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı M.İ.’nin çalıştığı işyerinde Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da hastanelere satışını yaptığı tıbbi ameliyat malzemelerinden temin ettiği 283 bin TL’yi sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının verdiği gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyerek, üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı M.İ., “Hatamı kabul ediyorum. Para hırsım yok. Bu işe zaafla başladım. Paranın tümünü geri ödemek için süre talep etmiştim. Kaçacak durumum yok. Kapalı kalamıyorum. Panik atağım var. Bu süreçte tutuklu kalmak istemiyorum. Tahkikatı etkilemeyeceğim” sözlerini söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının üç tutuklu kalmasına ayrıca doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.