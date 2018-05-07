28 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Mağusa’da dün gece 28 yaşındaki Şevket Kılıç aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı Kılıç2ın ölümü ile ilgili şu bilgiyi paylaştı; 06.05.2018 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa'da sakin Şevket KILIÇ (E-28), kalmakta olduğu ikametgahın banyo odası içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.