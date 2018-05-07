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28 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

28 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Mağusa’da dün gece 28 yaşındaki Şevket Kılıç aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

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Mağusa’da dün gece 28 yaşındaki Şevket Kılıç aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı Kılıç2ın ölümü ile ilgili şu bilgiyi paylaştı;  06.05.2018 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa'da sakin Şevket KILIÇ (E-28),  kalmakta olduğu ikametgahın banyo odası içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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