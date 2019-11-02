“24 dakika havada kaldı, tehlike çağrısı yapılmadı”

Ülkede büyük üzüntü yaratan uçak kazasına ilişkin Türkiye’den gelen Kaza Kırım Ekibi dün adadan ayrıldı, gözler "ön rapora" çevrildi. YENİDÜZEN'e konuşan Türk Hava Yolları'nın deneyimli pilotu Tuluhan Çoban, ilginç bir detaya dikkat çekti: "Havadayken motorunda sıkıntı gelişmiş olabilir. Bunu çözmek isterken pilotlar şoka girerek, çarpma anına kadar kule ile iletişimi kuramayabilirler."

“KULEYLE TEMASA GEÇTİLER”… Sivil Havacılık Dairesi'nden alınan bilgiye göre; Pilot Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya, 29 Ekim tarihinde ilk olarak saat 12.03’te kuleyle irtibat kurdu. 24 dakika havada kaldıkları tespit edilen uçak 12.27’de düştü.

SOFİ: “TEHLİKE ÇAĞRISI YAPILMADI”… YENİDÜZEN’e konuşan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, , 24 dakikalık uçuşta kuleye hiçbir yardım ve tehlike çağrısı yapılmadığını ifade etti.

ÇOBAN: “ŞOKA GİRMİŞ OLABİLİRLER”… Türk Hava Yolları’nda 10 yıldır dünyanın her yerine uçan deneyimli pilot Tuluhan Çoban, “Uçağın düşüş nedeni henüz teknik olarak bilinmiyor. Havadayken motorunda sıkıntı gelişmiş olabilir. Bunu çözmek isterken pilotlar şoka girerek, çarpma anına kadar kule ile iletişimi kuramayabilirler.”

“Motor havada durmuşsa pilotlar panik olmuş olabilir. Bir pilot olarak öngörüm, elektrik arızası gelişmişse uçak kuleyle iletişime geçemedi. Gelişen ani bir yangın da bunu tetiklemiş olabilir. Eğitim uçakları bulut içinde kalırsa teknik parçalar donabiliyor”

Devrim DEMİR

Geçitkale Havaalanı yakınlarında 29 Ekim tarihinde meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan uçak kazası ile ilgili akıllardaki soru işaretleri halen cevap bulmadı.

Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya’nın uçmadan önce saat 12.03’te kuleyle irtibata geçtiği, havada kaldıkları 24 dakikalık sürede kuleye herhangi bir yardım çağrısı veya tehlike bildirimi yapmadığı öğrenildi.

Olayın tek görgü tanığı verdiği ifadesinde uçağın 12.27’de düştüğünü, saat 12.32’de ise Sivil Havacılık'la temasa geçtiğini belirtti.

Deneyimli iki pilotun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 30 Ekim tarihinde ülkeye gelen "Kaza Kırım Ekibi" araştırmalarını tamamladı. Ekip dün ülkeden ayrıldı.

Kazaya ilişkin geçici raporun 1 ay içinde hazırlanması bekleniyor, detaylı raporun hazırlanmasına ilişkin ön görülen süre ise 1 yıl.

Bir ay sonra hazırlanacak raporda, kazaya dair ihtimaller ortaya çıkacak.

YENİDÜZEN’e konuşan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, olayın oluş şekline ilişkin basında çıkan haberlerin tamamen spekülasyon olduğuna vurgu yaptı.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Sofi: “Geçici rapor kaza ihtimallerini ortaya koyacak”

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, yapılan son araştırmalarla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi. Sofi, basında çıkan uçak kazasına ilişkin kimi iddiaların tamamen spekülasyon olduğuna değindi.

Geçitkale Havaalanı yakınlarında düşen uçakla ilgili kaza kırım ekibinin çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Sofi, “Kaza kırım ekibi olay yerindeki incelemelerini dün itibarı ile tamamladı. Geçici rapor 1 ay içinde hazır olacak, detaylı rapor ise 1 yıl içinde. 1 aylık raporda kazayla ilgili ihtimaller ortaya çıkacak tahminindeyim” dedi.

“Kalkmadan bizimle temas kurdular”

Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya’nın 29 Ekim tarihinde kalkışa geçmeden kuleyle temas kurduklarını kaydeden Sofi, “12.03’te Özcezarlı ve Çetinkaya kalkışa geçmeden kuleyle irtibat kurdu. 24 dakika havada kalan uçakla ilgili kazayı gören görgü tanığı saat 12.27’de uçağın düştüğü yönünde ifade verdi. Görgü tanığı saat 12.32’de ise kazayı Sivil Havacılık’a bildirdi.”

“Hiçbir tehlike çağrısı bildirilmedi”

Sofi, bu tür görerek uçuşların pilotların sorumluluğunda olduğunu kuleyle kalkış ve iniş esnasında temasa geçildiğini söyledi.

Yaşanan üzücü uçak kazasında, 24 dakikalık uçuşta kuleye hiçbir yardım ve tehlike çağrısı yapılmadığını ifade eden Sofi, “KKTC’deki tüm uçuşlar Sivil Havacılık çerçevesinde harfiyen uygulanır. Bu uçuşta da kurallar neyse o uygulandı” dedi.

“Yapılması gereken her şey yapıldı, gözler raporda”

30 Ekim tarihinde ülkeye gelen Kaza kırım ekibinin olay yerinde incelemelerini ve araştırmalarını tamamladıklarını ifade eden Sofi, ekibin Türkiye’deki bütün uçak kazalarını inceleyen ekip olduğuna vurgu yaptı.

Detaylı ve ayrıntılı bir araştırma yapan ekibin yapılması gereken her şeyi yaptığına dikkati çeken Sofi, raporun tüm soruların cevabı olacağını kaydetti.

Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ziya:

“Rapor gelemden bir şey söylemek doğru değil”

Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada uçak kazası ile ilgili Kaza/Kırım ekibinin çalışmalarını tamamladığını söyledi.

İlgili dokümanların, birçok parçanın incelenmek üzere alındığını ifade eden Ziya, konuşmak için raporun gelmesini bekleyeceklerini kaydetti.

Deneyimli THY Pilotu Tuluhan Çoban’dan kazaya ilişkin dikkat çeken tahminler:

“Problemi çözmek isterken şoka girmiş olabilirler”

Türk Hava Yolları’nda 10 yıldır dünyanın her yerine uçan deneyimli pilot Tuluhan Çoban, ülkede yaşanan üzücü uçak kazası ile ilgili görüşünü YENİDÜZEN’le paylaştı, “Problemi çözmek isterken şoka girmiş olabilirler” dedi.

Yaşanan kazanın belirsiz bir durum olduğunu, raporların çıkması ile kazanın detay kazanacağını ifade eden Çoban, pilotların birçok eğitim aldıklarını, bu eğitimlerde başarılı olduklarını ancak uçuş esnasında neler yaşanabileceğini kestiremediklerini kaydetti.

Çoban, “Uçağın düşüş nedeni henüz teknik olarak bilinmiyor. Havadayken motorunda sıkıntı gelişmiş olabilir. Bunu çözmek isterken, pilotlar şoka girerek, çarpma anına kadar (kule ile) iletişimi kuramayabilir.”

“Eğitim uçakları bulut içinde kalırsa parçalar donabilir”

Pilot Tuluhan Çoban, uçağın kuleyle 24 dakikalık süre içinde iletişime geçmeme nedenlerinden birinin de uçağın elektrik aksamlarında meydana gelen bir arızadan da olabileceğine dikkati çekti.

Çoban, “Motor havada durmuşsa pilotlar panik olmuş olabilir. Bir pilot olarak öngörüm, elektrik arızası gelişmişse uçak kuleyle iletişime geçemedi. Gelişen ani bir yangın da bunu tetiklemiş olabilir. Eğitim uçakları bulut içinde kalırsa teknik parçalar donabiliyor. Üzücü bir olay yaşandı, kesin düşüş nedenini hazırlanacak olan rapor belirleyecek” dedi.