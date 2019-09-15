2 Kıbrıslı Rum kuzeyde tutuklandı

Adanın kuzeyinde “evlerinin fotoğraflarını çektikleri” gerekçesi ile 2 Kıbrıslı Rum kadın tutuklandı.

Polis gelişmeyi doğruladı.

Fileleftheros’a göre bugün öğle saatlerinde iki Kıbrıslı Rum kadın, ara bölgenin kuzeyinde fotoğraf çektikleri gerekçesiyle polis tarafından tutuklandı.

Habere göre; 52 ve 20 yaşlarındaki anne kız, ara bölgede kalan eski evlerini fotoğraflamak istediler. Fark edilen anne kız, KKTC polisi tarafından “askeri yasak bölgede fotoğraf çekme” gerekçesiyle tutuklandı.

Anne ve kızın yarın sabah askeri mahkemeye çıkartılacağı da belirtildi.

Söz konusu evin 74 öncesinde ailelerinin evi olduğu ve şu an bir askeri yetkilinin o evde oturduğu öğrenilidi.

Polis ne dedi?

“Bugün saat 10.00 sıralarında Güzelyurt'ta askeri bölgenin fotoğrafını ve video çekimini yaptığı gerekçesi ile M.X. (K-52) ve G.X. (K-20) tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.”