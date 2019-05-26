18 yaşındaki genç, kurtarılamadı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu 18 yaşındaki Mukongo Malundu Hanniel, bu sabah 07.00 sıralarında Haspolat'ta kaldığı yurtta bulunduğu sırada rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisin açıklamasına göre, genç, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Lefkoşa’da yaralama

Öte yandan Lefkoşa’da 29 yaşındaki A.G, misafiri Onur Emre Diker’i bıçakla yaraladı.

Polisin açıklamasına göre, söz konusu şahıs dün gece saat 02.00 sıralarında aralarında çıkan tartışma sonucu, kaldığı dairede misafir olarak bulunan Diker'e bıçakla saldırdı. Diker’i sol dizinden yaralayan A.G tutuklandı.