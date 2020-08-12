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1778 test yapıldı, 2 pozitif vaka

1778 test yapıldı, 2 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1778 olduğunu, 2 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1778 olduğunu, 2 pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu, diğer vakanın  deniz yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

 

12  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1778    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-1   

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 88.926 

Toplam Vaka Sayısı- 185 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 138   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 43          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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