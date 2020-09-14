16-20 Eylül arası Ercan yabancılara kapatılıyor mu?
Türkiye Ulaştırma Bakanlığı’nın havayollarına yayınladığı bilgi notuna (NOTAM) göre Ercan Havaalanı, 16-20 Eylül arasında “KKTC vatandaşları, eşleri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler” dışında yolculara kapatılacak.
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Türkiye Ulaştırma Bakanlığı’nın havayollarına yayınladığı bilgi notuna (NOTAM) göre Ercan Havaalanı, 16-20 Eylül arasında “KKTC vatandaşları, eşleri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler” dışında yolculara kapatılacak.
YENİDÜZEN’e konuşan bir kaynak, bu yönde, havacılık birimlerine bilgi verildiğini söyledi.
Ulaştırma Bakanlığı’ndan ise resmi bir açıklama yapılmadı.
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