150 dönüm arpa kül oldu

Çınarlı Köyünde yol üzerinde bulunan bir arazide çıkan yangında 150 dönüm arpa yanarak zarar gördü.

Çınarlı’da bir arazide saat 11.00 sularında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm biçilmemiş arpa tamamen yanarak zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekipleri ve Geçitkale Belediye çalışanları tarafından söndürüldü.

Geçtkale Belediyesi, yangının kontrol altına alınması için sosyal medya hesabından duyuru yaparak, bölgedeki traktör, su tankeri olan vatandaşların acilen yangın yerine gitmesini istemişti.