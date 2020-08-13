Lefkoşa34 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 1389 test yapıldı, 6 pozitif vaka
1389 test yapıldı, 6 pozitif vaka

1389 test yapıldı, 6 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1389 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

A+A-

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1389 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, diğer vakanın deniz yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

 

13 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1389     

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6      

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok    

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 90.315  

Toplam Vaka Sayısı- 191  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 138   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 49          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Bu haber toplam 871 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler