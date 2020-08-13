1389 test yapıldı, 6 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1389 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
A+A-
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1389 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, diğer vakanın deniz yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
13 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1389
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 90.315
Toplam Vaka Sayısı- 191
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 138
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 49
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
Bu haber toplam 871 defa okunmuştur
Etiketler : Coronavirüs, kuzey
Önceki ve Sonraki Haberler