1323 test yapıldı, 14 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1323 olduğunu, 14 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, 10 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu söyledi.

23 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1323

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14

Ülke dışından gelen vakalar – yok

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -10

Yerel vakalar -4

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-24

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 160.161

Toplam Vaka Sayısı- 725

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 492

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 229

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 32

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 195

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2