12 cenaze daha adaya ulaştı
İngiltere'den önceki gece adaya getirilen ve dün defnedilen 6 cenazenin ardından bugün de 12 cenaze Mağusa Limanı'ndan adaya ulaştı.
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İngiltere'den önceki gece adaya getirilen ve dün defnedilen 6 cenazenin ardından bugün de 12 cenaze Mağusa Limanı'ndan adaya ulaştı.
Yurtdışından 12 cenazenin geleceği bildirilen gemi Mağusa Limanı'na ulaştı. Liman görevlileri hazırlık çalışması yaparken polis ekipleri de bariyerle güvenlik önlemleri aldı.
Geminin ulaştığı noktaya, vakit kaybedilmeden ekipler tarafından ilaçlama yapıldı.
Cenaze yerlerinin Dipkarpaz, Kaleburnu, Yeni Erenköy, Mağusa ve Lefke olduğu belirtildi.
Cenaze sahipleri teşhis için tek tek çağrılıyor. Onun ardından cenazeler tırlardan indirilip, cenaze araçlarına konuluyor.
Fotoğraf ve görüntü: Dila Şimşek
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