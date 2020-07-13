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1080 test yapıldı, 1 pozitif vaka

1080 test yapıldı, 1 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1080 olduğunu,  1 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1080 olduğunu,  1 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Pozitif olan vakanın ülkemize havayolu ile gelen TC vatandaşı olduğunu belirten Pilli, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını,  pozitif vakanın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi  Karantina Merkezinde tedavisine başlandığını belirtti. 

 

13 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1080     

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 48.737   

Toplam Vaka Sayısı- 116

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 8 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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