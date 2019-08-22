1 yıldır ülkede izinsiz yaşam sürüyor

Lefkoşa’da Abdi Çavuş Caddesi üzerinde yapılan polis kontrollerinde ülkede izinsiz olduğu tespit edilen zanlı A.K., tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Mehmet Şener, olayla ilgili bulguları aktardı.

Şener, huzurda bulunan zanlı A.K.’nin 21 Ağustos tarihinde Lefkoşa'da, Abdi Çavuş Caddesi üzerinde yapılan kimlik kontrollerinde ülkemizde 14 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis tutuklanan zanlının ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılabilmesi için ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.