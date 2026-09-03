Zeki Çeler: “Ülkede yönetim ve denetim mekanizmaları çöktü”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, ülkedeki yönetim ve denetim mekanizmalarının çöktüğünü vurgulayarak, hükümete istifa çağrısı yaptı.

Çeler, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın görevden alınması kararının ise hem geç kalınmış hem de hükümetin bütününün siyasi sorumluluğunu karşılamaktan uzak olduğunu belirtti.

Çeler yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yaşanan sorunların tek tek bakanlar veya münferit olaylar üzerinden açıklanamayacağını kaydederek, “Bu ülkedeki yönetememe sorunu artık hiç kimsenin inkâr edemeyeceği boyutlara ulaşmış durumdadır” dedi.

“İş bilmezliğin ve denetimsizliğin sonuçlarını halk ödüyor”

İş bilmezlik, kural tanımazlık ve denetimsizliğin hemen her alanda ağır sonuçlar doğurduğunu belirten Çeler, devletin temel sorumluluklarından birinin etkin bir denetim mekanizması kurmak olduğunu ifade etti. Hükümetin bu sorumluluğunu yerine getirmediğini savunan Çeler, bunun sonuçlarını halkın ödediğini belirtti.

“Bu kaçıncı felakettir?” diye soran Zeki Çeler, insan yaşamının korunmasının devlet yönetiminin tartışmasız önceliği olması gerektiğini kaydetti. Çeler, “İnsan yaşamına saygının ayaklar altına alınması, denetimsizliğin ve sorumsuzluğun ülke normaline dönüşmesi kabul edilemez” dedi.

Sorumluluğun yalnızca görevden alınan bakana yüklenemeyeceğini savunan Çeler açıklamasında, “Hükümet topyekûn istifa etmek zorundadır. Başbakanın bu saatten sonra atabileceği tek doğru adım hükümetinin istifasını açıklamaktır” ifadelerine yer verdi.

TDP’nin iktidar anlayışının merkezinde, denetim ve hesap verebilirliğin olacağını belirten Çeler, şunları kaydetti:

“Denetleyeceğiz. Kim görevini yapmadıysa, kim sorumluluğunu yerine getirmediyse, kim ihmaliyle bu halkı bedel ödemek zorunda bıraktıysa hesabını soracağız.”