GİAD’dan gemi faciası sonrası denetim ve hesap verebilirlik çağrısı

Genç İş İnsanları Derneği (GİAD), Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının yalnızca adli yönden değil, teknik, idari ve kurumsal sorumluluk açısından da bağımsız, kapsamlı ve şeffaf biçimde araştırılması çağrısında bulundu.

GİAD’dan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, kurtarılanlara geçmiş olsun dileğinde bulunulurken, arama kurtarma çalışmalarında görev alan ekiplere, sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine ve gönüllülere teşekkür edildi.

Soruşturma tamamlanmadan kimsenin suçlu ilan edilmediği belirtilen açıklamada, sorumluluğun yalnızca gemiyi kullananlar veya işleten şirketle sınırlı tutulmaması gerektiği görüşü dile getirildi.

Yaklaşık 26 yıllık gemide 2018’de çeşitli kusur ve eksiklikler tespit edildiğine ilişkin iddialara işaret edilen açıklamada, bunların giderilip giderilmediğinin, geminin hangi kontrollerden geçtiğinin ve 30 Ağustos’ta sefere çıkmasına hangi kurumun hangi rapora dayanarak izin verdiğinin açıklanması istendi.

Son yıllarda yaşanan çeşitli olaylara da değinilen ve bunların birbirinden bağımsız “talihsiz olaylar” olarak değerlendirilemeyeceği belirtilen açıklamada, etkin denetim, kurumsal sorumluluk ve önleyici devlet anlayışının güçlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

FİLO JET faciasının yalnızca denizde yaşanan bir kaza olarak değerlendirilemeyeceği ifade edilen açıklamada, olayın devletin denetim mekanizmaları, kamu kurumlarının kapasitesi, izin ve ruhsat sistemleri ile idari sorumluluk anlayışının yeniden sorgulanmasını gerektirdiği görüşü dile getirildi.

GİAD’ın talepleri

GİAD, geminin hat ve sefer izinleri, klas ve güvenlik sertifikaları, son sörvey ve bakım raporları, geçmiş teknik kusurları, yapılan onarımlar ve son denetim tutanaklarının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Soruşturmanın yalnızca gemi şirketi ve mürettebatla sınırlı tutulmaması gerektiği belirtilen açıklamada, denetim, ruhsatlandırma ve izin süreçlerinde görev alan tüm kamu makamlarının sorumluluğunun da incelenmesi ve kusuru bulunanlara gerekli adli ve idari yaptırımların uygulanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, yolcu taşıyan deniz araçlarından kamuya ait silo ve depolara, hastanelerden kritik kamu tesislerine, iş sağlığı ve güvenliğinden trafik altyapısına kadar ülke genelinde kapsamlı bir güvenlik ve denetim süreci başlatılması gerektiği yönünde görüş belirtildi.

GİAD açıklamasında, çağrının herhangi bir siyasi partiye karşı yapılmadığını belirterek, “Bu, kurumlarımıza ve devletimize sahip çıkma çağrısıdır.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, güçlü devletin hatayı ortaya çıkaran, sorumlularından hesap soran ve aynı hatanın tekrar yaşanmaması için sistemini değiştirebilen devlet olduğu görüşü dile getirilerek, “İnsanlarımızı kaybetmeden önce tedbir alan, denetleyen ve önleyen bir devlet anlayışı istiyoruz.” denildi.