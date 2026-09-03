3 bin 500 dolar vererek ehliyet aldı!

Serap ŞAHİN

Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili tutuklanan 9 zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşma sürerken mahkemede dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Polis, tutuklanan zanlılar arasında bulunan gemi kaptanının ilk olarak Türkiye'den gemi kaptanlığı ehliyeti aldığını, ancak 10 yıl ara vermesi nedeniyle ehliyetinin geçerliliğini yitirdiğini belirtti.

Polis, kaptanın daha sonra Honduras'tan 3 bin 500 dolar karşılığında ehliyet aldığını açıkladı.

Kaptanın polise verdiği ifadede, Türkiye'den ehliyet almanın zor olduğunu düşündüğü için belgeyi para karşılığında Yunanistan'da çıkardığını söylediği aktarıldı.

Öte yandan kaptanın sosyal sigorta kaydının bulunmadığının da tespit edildiği belirtildi.

Polis, kaptanlık belgesinin geçerliliğinin araştırılmaya devam ettiğini kaydetti.

DETAYLAR GELECEK…