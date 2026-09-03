“Artık hükümette değiliz, sorumluluğumuz kalmadı”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetten çekilmeleri ve görevden alınmasının ardından BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan gelişmelerin ardından bundan sonraki sürecin yetkili kurumlar tarafından değerlendirileceğini belirten Arıklı, siyasette yeni bir dönemin başlayabileceğine işaret ederek, “Mutlaka bütün kartlar yeniden karılır ve yeniden dağıtılır. Dün dünde kaldı, biz önümüze bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hükümette oldukları dönemde sorumluluk üstlendiklerini söyleyen Arıklı, hükümetten ayrılmalarıyla birlikte bu sorumluluğun da sona erdiğini ifade etti. YDP’nin gelişmeleri kendi içerisinde değerlendireceğini belirten Arıklı, yerel seçimlerle ilgili bazı değişikliklerin gündeme gelebileceğini de söyledi.

Ancak bunun konuşulması için henüz doğru zaman olmadığını vurgulayan Arıklı, yaşanan deniz faciası nedeniyle ailelerin hâlâ kayıplarını beklediğine dikkat çekti.

“Görevden alınmam trajik bir durum değil”

Görevden alınmasının kendisi açısından trajik bir gelişme olmadığını dile getiren Arıklı, YDP olarak böyle bir ihtimale yaklaşık 1,5-2 yıl öncesinden hazırlanmaya başladıklarını söyledi.

Hükümetten ayrılma konusunu daha önce birçok kez gündeme getirdiğini belirten Arıklı, ancak her defasında farklı çevrelerden hükümetten ayrılmaması yönünde telkinler aldığını savundu.

Arıklı, Başbakan Ünal Üstel’e dün akşam teşekkür etmesinin nedeninin de bu olduğunu belirterek, hükümet dışında kalmalarının seçimlere hazırlık açısından kendilerine daha fazla hareket alanı sağlayacağını ifade etti.

Gülümsemesine yönelik eleştirilere yanıt verdi

Basın toplantısı sırasında gülümsemesinin eleştirilmesiyle ilgili de konuşan Arıklı, siyasette beden dilinin önemli olduğunu söyledi.

Bazı kesimlerin hükümetten ayrılmaları nedeniyle üzgün bir görüntü sergilemesini beklediğini ifade eden Arıklı, bu izlenimi vermemek amacıyla gülümsediğini kaydetti.

Kendisine yönelik eleştirilere de tepki gösteren Arıklı, “Beni eleştirenlerin çoğu meyhanede kafa çekerken beni eleştiriyorlar. Hangisi içerlemiş, hangisi kara bağlamış” ifadelerini kullandı.

Arıklı, hükümette yer almamalarının kendilerine daha rahat hareket etme imkânı sağlayacağını yineleyerek, önlerindeki seçim sürecine artık daha rahat hazırlanabileceklerini söyledi.