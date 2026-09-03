Murat Şenkul: “Ülkemiz içten içe çürüyor”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ülkede yaşanan sorunların temelinde liyakatın yerini “birilerinin yakını veya adamı olmanın” almasının bulunduğunu belirterek, sistemde köklü bir değişime ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan sorunların birçoğunun rastlantı sonucu oluşmadığını ifade etti. Uzun süredir bilgi, tecrübe ve liyakatın geri plana itildiğini savunan Şenkul, bunun sonucunda ülkenin “içten içe çürüdüğünü” kaydetti.

Yaşanan sorunların farklı alanlarda kendisini gösterdiğini belirten Şenkul, son olarak “Denizdeki Filo jet faciası” olarak nitelendirdiği olayın yaşandığını ifade etti.

Şenkul, olayın ardından Erhan Arıklı’nın Başbakan Ünal Üstel tarafından görevden alınmasına da değinerek, Üstel’in kararını “soruşturmanın selameti” gerekçesiyle aldığını belirtti.

“Benim için mesele aldı ve iyi yaptı ya da aldı ve kötü yaptı değildir. Üstte yazdıklarımdır” diyen Şenkul, asıl meselenin kişilerin veya hükümetlerin değişmesinden öte, sistemdeki yanlışların ortadan kaldırılması olduğunu vurguladı.

Şenkul, yalnızca kişilerin hatta hükümetin değişmesinin ülkeyi düzlüğe çıkarmaya yetmeyeceğini belirterek, “Düzlüğe çıkmayı gerçekten istiyorsak, hepimiz bireysel çıkarlarımızı bir kenara bırakmak zorundayız” dedi.

Şeffaf, adil, temiz ve liyakatlı bir yapının kurulması gerektiğini ifade eden Şenkul, aksi halde toplumun bugün olduğu gibi karşı olduğu bir kişinin görevden alınmasıyla yetinmeye devam edeceğini savundu.

Siyasilerin toplumun içinden çıktığına dikkat çeken Şenkul, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Partilerden bağımsız, kişilerden bağımsız: Kendimize bakıp karar vereceğiz çünkü siyasiler ben dahil bizim aramızdan çıkan bizlerin seçtikleridir. Şimdi karar zamanı dostlar. Böyle tamam mıyız? Yoksa…”