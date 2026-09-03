Kayıp 19 kişi için arama çalışmaları sürüyor

Girne-Taşucu seferini yaparken alabora olarak batan Filo Jet isimli yolcu gemisinde kaybolan kişileri arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor.

Kayıp yakınları Girne Turizm Limanı’nın girişinde endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Dün kayıp 20 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a yükselirken, kayıp sayısı 19’a düştü.

Çalışmalar gece boyunca devam etti ancak sabah saatlerine kadar yeni bir kişiye ulaşıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.



Enkaza ulaşıldı

Arama çalışmalarında dün Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, daha önce yaklaşık 550 metre derinlikte tespit edilen cismin Filo Jet isimli yolcu gemisinin enkazı olduğunun belirlenmesinin ardından gemiye ulaşıldığını açıkladı.

Erhürman, TCG Işın’ın ardından TCG Alemdar’ın da dün itibarıyla bölgeye ulaştığını, görüntüleme ve arama çalışmalarının 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürüldüğünü bildirdi. Enkazın bulunduğu derinlik nedeniyle çalışmalar sualtı robotları ve özel teknik sistemlerle yürütülüyor.

Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı

Başbakan Ünal Üstel ise, dün yaptığı açıklamada kayıp 20 kişiden yaklaşık 50 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkek yolcunun daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.

Naaş, kimlik tespiti amacıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bu gelişmeyle birlikte can kaybı 9’a yükselirken, aranan kişi sayısı 19’a düştü.

Kazanın nedeni için teknik inceleme yapılması kapsamında Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Deniz Kazaları İnceleme Daire Başkanı Durali İşler ve beraberindeki teknik heyet KKTC’ye geldi. Üstel, yapılacak teknik çalışmaların ardından ön raporun en kısa sürede hazırlanacağını açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturmada, kaptan, 7 mürettebat ve bir şirket çalışanından oluşan 9 zanlının üç günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

Bakan Arıklı görevden alındı, YDP hükümetten çekilme kararı aldı

Dün akşam saatlerinde Başbakan Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı görevden aldı. Görevden alma kararı Cumhurbaşkanı Erhürman tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararın ardından toplanan Yeniden Doğuş Partisi Parti Meclisi ise hükümetten çekilme kararı aldı.

Cevdet Yılmaz bugün geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da Filo Jet faciası nedeniyle bugün KKTC’ye taziye ziyaretinde bulunması bekleniyor.

Yılmaz’ın kayıp yakınlarıyla görüşmesi, Cumhurbaşkanı Erhürman’a taziye ziyaretinde bulunması ve temaslarının ardından Başbakan Üstel ile basın açıklaması yapması öngörülüyor.