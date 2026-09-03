Marmara Denizi'ndeki gemi çarpışması: 9 kişi gözaltına alındı

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 2 Eylül'de sabaha karşı 03.00 sıralarında çarpışan iki gemiden biri battı.

Batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki tamamı Türk vatandaşı 10 personelle irtibat kurulamıyor.

Kazaya karışan Alsu isimli diğer gemide ciddi bir hasar bulunmuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geminin "11 dakika içinde battığını söyleyebiliriz" dedi.

Uraloğlu kazanın meydana geldiği yerde deniz derinliğinin 800 metre olduğunu da söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı" dedi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Türk bayraklı ticari geminin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Alsu adlı gemideki dokuz denizci gözaltına alındı.

Batan geminin sahibi Tahsin Doğruyol, Tuğberk İmamoğlu'nun kaptanının çarpma öncesi Alsu isimli tankerin kaptanını iki kere uyardığını öğrendiklerini anlattı.

Doğruyol, karşı geminin rotasında gitmediğini ve çarpma sonrasında da "kaçtığını" iddia etti.

HaberTürk'e konuşan Tahsin Doğruyol, olayı kendi gemilerinin alarm sisteminden öğrendiklerini söyledi ve "31 dakika heba edilmiş" dedi.

"Denizde can ve mal kurtarmak zorunluluğu vardır. Bir geminin diğer gemiye vurup gitmesi gibi bir şey olamaz. Üzücü olan bu" şeklinde konuştu.

Medyaya yansıyan telsiz kayıtlarında, telsizdeki bir kişinin "Alsu, iskeleye kır" diye peş peşe çağrı yaptığı duyuluyor. Kayıtlarda karşı tarafın daha sakin bir sesle "Anlaşıldı" dediği anlaşılıyor.

Soruşturma kapsamında 9 gözaltı

Soruşturma kapsamında Alsu adlı konteyner gemide bulunan on kişiden aşçı hariç dokuzu gözaltına alındı.

Gemide ifadeleri alınan şüpheliler, soruşturma ve idari incelemenin sürmesi ve gemi güvenliği gerekçesiyle jandarma gözetiminde gemide tutuluyor.

Savcılık, bilirkişi heyetinin hazırlayacağı ön raporun ardından olaydaki kusur durumlarını değerlendirerek hangi şüphelilerin adliyeye sevk edileceğine karar verecek.

Kararın en geç öğle saatlerine kadar verilmesi bekleniyor.

Buna ek olarak savcılık kaynaklarına göre, soruşturma kapsamında şüphelilere yapılan ilk testlerde alkol bulgusuna rastlanmadı.

Ancak detaylı inceleme için alınan kan örneklerinin de analiz edileceği, ek bulgular elde edilmesi halinde kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.

Öte yandan, geminin su altında kalan bölümlerinde dalgıçların inceleme yapması planlanıyor.

Tanık ifadelerine göre, gemi batmadan önce iki ya da üç kişinin güvertede bulunduğu öne sürülüyor. Söz konusu kişilerin kurtulduğuna dair herhangi bir bulgu bulunmazken, yetkililer hayatlarını kaybetmiş olmaları halinde cenazelerine ulaşılabileceğini değerlendiriyor.

Yetkililer, gemi enkazına henüz ulaşılamadığını bildirdi.

Kazayla ilgili neler biliniyor?

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kuru yük gemisi Tuğberk İmamoğlu, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında acil durum sinyali verdi.

Bu sinyalin batma sırasında otomatik olarak verilmiş olabileceği de kaydedildi.

İskenderun'dan çıkan ve Karadeniz Ereğli'ye doğru seyreden gemi 4.199 ton rulo sac taşıyordu.

Deniz trafiğini izleyen Marine Traffic'e göre yaklaşık 90 metre uzunluğundaki geminin genişliği de 13 metre civarındaydı.

Daha sonra Alsu tankerinin kaptanı, saat 03:15 sıralarında kimliğini bilmediği bir gemiyle çarpıştığını bildirdi.

Kocaeli'nden Aliağa'ya seyreden petrol ve kimyasal tankeri boş durumdaydı. Marine Traffic'e göre bu tanker de 91 metre boyunda, 13 metre eninde.

Yapılan araştırmada, Tuğberk İmamoğlu'nun Alsu tankeri ile Marmara Denizi'ndeki trafik ayırım hattında çarpıştığı tespit edildi.

Kaza haberi üzerine Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattı. İlk yardım saat 04.10'da olay yerine ulaştı.

Tuğberk İmamoğlu'na ait can kurtarma araçları ve serbest düşmeli can filikası denizde bulunmasına rağmen içinde herhangi bir mürettebata rastlanmadı.

Arama çalışmaları için ilk etapta 14 deniz arama kurtarma unsuru ve bir helikopter görevlendirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurlara saat 08.40 itibarıyla gerekli talimatların verildiğini ve bir adet İHA'nın bölgeye ulaşarak çalışmalarına başladığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca TCG Salihreis fırkateyni , TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, TCG Osmangazi çıkarma gemisi ile TCG Karayel hücumbotunun da bölgeye doğru yönlendirildiğini belirtti.