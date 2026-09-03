Üstel hükümeti 25 vekile düştü

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) hükümetten çekilmesiyle birlikte Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki hükümet, Meclis’te karar alabilecek çoğunluğu kaybederek azınlık hükümeti konumuna geçti.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 23, Demokrat Parti’nin (DP) ise 2 milletvekili bulunuyor. YDP’nin çekilmesinin ardından hükümeti oluşturan partilere mensup vekillerin toplam sayısı 25’e düşerken, bu sayı hükümetin Meclis’te tek başına karar alabilmesi için yeterli değil.

Anayasa gereği hükümet, yeni bir hükümet kuruluncaya kadar görevine devam edebiliyor. Ancak mevcut tabloda, hükümeti oluşturan siyasi partilere mensup milletvekillerinin sayısı Meclis’te çoğunluğu sağlamaya yetmiyor.

Bu noktada, DP’den istifa ederek bağımsız kalan Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun azınlık hükümetine koltuk değneği olup olmayacağı ise merak konusu oldu. Tosunoğlu’nun hükümete destek verip vermeyeceği, Meclis’teki bazı kritik oylamalarda belirleyici olabilir.

Öte yandan, çoğunluğu kaybetmesine rağmen Üstel hükümetinin komite çalışmalarını sürdürme ısrarı da dikkat çekti. UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi ile UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin bugünkü toplantıları yaşanan siyasi gelişmelere rağmen iptal edilmedi.

Hatırlanacağı üzere YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, dün Başbakan Ünal Üstel tarafından görevden alınmıştı. Arıklı’nın görevden alınmasının ardından YDP yetkili organları hükümetten çekilme kararı almış, böylece Üstel başkanlığındaki hükümet Meclis’te çoğunluğunu kaybetmişti.