“Yurt dışındaki gençleri ülkemize dönmeye ikna etmemiz gerekiyor”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yurt dışında yaşamını sürdüren bir grup genç yurttaşlarla görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklayarak, yurt dışındaki gençlerin ülkeye dönmesi için ikna edilmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, bu tip görüşmeleri yaygın bir şekilde sürdüreceğini de belirtti.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

Yurt dışında yaşayan ve öğrenimini sürdürmekte olan biri hariç diğerlerinin tamamı orada çalışan bir grup genç insanımızla görüştüm.

"Ülkemize dönmeyi neden düşünmediniz", "ne yaparsak, ne gibi olanaklar sağlarsak dönmenize yardımcı olabiliriz" gibi sorular yönelttim kendilerine.

Güzel haber şu: Elbette dile getirdikleri pek çok sıkıntı var ama yine de bugün görüştüğüm gençlerimizin hepsi mutlaka ülkemize dönmek istiyorlar.

Bununla birlikte, birinin dile getirdiği içimi acıtan bir soruyu da paylaşmak istiyorum: "Biz dönmek istiyoruz ama Kıbrıs bizim dönmemizi istiyor mu acaba?"

Onları bu ülkenin, bu halkın onların dönmesini çok istediğine ikna etmemiz gerekiyor.

Bu görüşmeleri daha yaygın bir şekilde sürdüreceğim ve bu konuda çok daha geniş kesimlerle hep birlikte çalışacağız...