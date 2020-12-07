Yurt dışında okuyan öğrencilerden mesaj var: “Yalnız kalmak bizi yordu”

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Başkanı Adil Bey ve yurt dışında okuyan öğrenciler YENİDÜZEN’e konuştu.

Devrim DEMİR

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan ve 8 Aralık tarihinde uygulanacak ‘ücretli karantina’ kararına yurt dışında okuyan öğrencilerden tepki yağdı.

Özellikle Birleşik Krallık ve Avrupa ülkelerinde aylardır yaşanan covid-19 salgını nedeniyle ailelerinden uzakta yaşamlarını güçlükle sürdüren onlarca Kıbrıslı Türk öğrenci ücretli karantina kararının değişmesini talep etti.

Pandemi nedeniyle yurt dışında birçok güçlük yaşayan öğrenciler, ülkeye dönme hazırlığı yaparken alınan karar nedeniyle geri dönemiyor.

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Başkanı Adil Bey ve yurt dışında okuyan öğrenciler YENİDÜZEN’e konuştu.

Bey: “Yalnız başlarına ve kısıtlı bir hayatları var”

YENİDÜZEN’e konuşan Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Başkanı Adil Bey, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan bazı kararları desteklediklerini söyledi. Bey, alınan kararlarda özellikle yurt dışında okuyan öğrencilerin ücretli karantinaya tutulmasının doğru bir karar olmadığını uygulamanın değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Birleşik Krallık, Almanya, Polonya, İtalya, Amerika ve Avrupa’nın bir çok ülkesinden geri dönme hazırlığı yapan öğrenci olduğunu kaydeden Bey, “Yüzlerce öğrenci Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yalnız başlarına ve pandemi nedeniyle kısıtlı bir yaşam sürmekte. Noel dolayısı ile okullar kapanıyor, yaklaşık 120 öğrenci geri dönüş için planlar yaparken ücretli karantina nedeniyle gelemiyor” dedi.

“Meclis’te konuşulmasını bekliyoruz”

Başkan Adil Bey, devletin 2 bin 225 TL’lik karantina ücretini kabul etmesinin yanlış bir anlayış olduğunu ifade ederken, form doldurup onlarca öğrencinin ülkeye gelme hayallerinin bittiğini söyledi. Konu ile ilgili Meclis’ten bazı isimlere ulaştığını kaydeden Bey, Maliye ve Sağlık Bakanına ulaşamadıklarını bu konunun bugün Meclis’te ele alınmasını beklediklerini kaydetti.

Uygulamanın 8 Aralık tarihinde başlayacağını da ifade eden Bey, yeni bir karar üretilerek Salı günü gelmeyi planlayan öğrencilerin önünün açılmasını beklediklerini söyledi.

Öğrenciler ne dedi?

Aslıhan Çağın: “Bu karar bizi çok etkiledi”

Eğitimini yurt dışında sürdüren ve alınan karardan dolayı ailesine dönmesi zorlaşan Aslıhan Çağın, kendisi gibi yurt dışında okuyan birçok arkadaşının alınan son kararlardan dolayı çok etkilendiğini söyledi.

Çağın, “PCR testlerinin 120 saate kadar kabul olduğu dönemde İngiltere’de NHS’den ücretsiz PCR testi yapma şansımız vardı. Fakat 72 saat kuralını uygulamaya geçtiklerinde bu hakkımız kalmadı. Bunun sebebi NHS servisinin sonuçları 48 saatten uzun bir sürede geri vermesiydi. Dolayısıyla özel kurumlara gitmek zorunda kaldık. Fakat özelde test yaptırmanın bedeli £140 ile £170 pound arasındaydı. Sayın Metin Harper’in gerekli kurumlarla iletişime geçmesi sayesinde okulumuzun bize ücretsiz sunduğu kan testlerinin de kabul olacağını öğrendik.

Bununla beraber gelişimizle ilgili sorunlar çözüldü derken ani bir kararla 8’inden sonra gelecek olan öğrencilerin £200’den fazla bir miktar ödemesi gerektiğini öğrendik. Alınan kararlar tam da öğrencilerin dönme zamanı içerisinde olduğu için benim gibi birçok arkadaşım mağdur oldu. 8’inden önce gidenler hiçbir miktar ödemezken, biz 9’undan sonra gelecek olanlar bu miktarı ödemek zorunda bırakılacağız. Bu tarihlerde dönemememizin sebebi ise hala daha birçoğumuzun okul ile ilgili ya derslerinin ya da teslim etmeden dönemeyecek olduğu ödevlerinin olması. İngiltere devleti kendi vatandaşı olmayan bizler için bile havaalanına ulaşabilmemiz ve ülkemize dönebilmemiz için tren ve otobüs biletlerimizi karşılayacağını söylerken, kendi ülkemizin sanki de dönmememiz için bize bir sürü zorluk çıkarması bizi derinden üzdü.

Tüm bu sıkıntıları ailemizden uzak bir ülkede, ailemize üzüldüğümüzü göstermeden yaşamak zaten zor bir durumken, durumla ilgili en ufak bir bilgisi olduğunu varsayıp bize sitem eden insanlar da oldu. Sırf yurt dışında eğitim gördüğümüz için her türlü parayı karşılayabilecek durumda olduğumuzu düşünen insanları bizimle biraz olsun empati yapmaya çağırıyorum. Yaşadığımız bu pandeminin içinde birbirimize destek olmamız gereken yerde köstek olursak hiçbir zaman ileriye gidemeyiz. Umarım bu alınan karardan bir an önce vazgeçilir.”

Ahmet Çoban: “Hayal kırıklığına uğradık”

Alınan kararın hayal kırıklığı yaşattığını ifade eden Ahmet Çoban, kararın biran önce değişmesini umut içinde beklediklerini kaydetti.

Çoban, yurtlarda çok az kişinin kaldığını kendi kaldığı bölümde tek başına kaldığını belirterek,” Girişimlerin sonuç alacağına inanıyorum. Ama islerin beklediğimiz gibi gitmeme ihtimali de çok yüksek. Yurtlarda çok az kişi kaldı, kendi katımda tek başınayım. Evden uzakta olmakla beraber yalnız kalmak da insanı yoruyor. Dövizden dolayı harcamalarımıza hep dikkat ederek, eve dönmeyi isteme sebeplerimizden biri de buydu aslında. Ailemizin bir süreliğine ekonomik anlamda rahatlamasına vesile olacaktı bu tatil. Bu karantina ücreti benim 1,5-2 aylık harcamalarıma denk geliyor.

Hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Özellikle pandeminin belirsizliğinde evimize dönmek isterken kendi ülkemizde istenmiyormuşuz gibi hissettim.”