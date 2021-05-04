Yüksek Mahkeme 20 Haziran’ı önerdi, Meclis yanıt vermedi

Ayşe GÜLER

Erken seçimle ilgili tarihte uzlaşılamaması, ara seçimi de belirsizliğe sürükledi.

Yüksek Seçim Kurulu, Meclis Başkanlığı’na ‘20 Haziran’da ara seçim yapılmasına’ ilişkin talepte bulundu, yanıt alamadı.

Muhalefet ve hükümetin erken seçim tarihine ilişkin iki farklı önerisi ivediliği alınarak, Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’ne iletilse de süreç henüz başlayamadı.

Toplantı tarihi henüz belirlenmedi, üyeler bu duruma tepki gösterdi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Yüksek Seçim Kurulu’nun bir milletvekili, 54 ihtiyar heyeti ve 1 muhtar için ara seçiminin 20 Haziran’da yapılmasını talep ettiklerini ancak Meclis’ten geri dönüş almadıklarını ifade etti.

Şefik, şu anda yürürlükte olan Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na göre Yüksek Seçim Kurulu’nun Haziran sonuna kadar ara seçim yapılmasının mümkün olmadığını YENİDÜZEN’e açıkladı, yasa tadilatına ihtiyaç olduğunu aktardı.

Hatırlanacağı üzere hükümetin, erken seçimin Nisan 2022’de yapılmasına ilişkin yasa tasarısının Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde

görüşülmesi oybirliğiyle, muhalefetin, erken seçimin Ağustos 2021’de yapılmasına ilişkin yasa önerisinin Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde

görüşülmesi oyçokluğuyla kabul edilmişti.

Komite üyeleri tepkili…

Seçim tarihine ilişkin yol haritasının belirlenememesine hükümet ve muhalefetin önerilerini görüşecek Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi

üyelerinin tepkisine neden oldu.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, erken seçim yapılmasına ilişkin önerge ve tasarısının ne zaman görüşüleceğinin halen netlik kazanmadığını söyledi.

İvediliği alınsa da komitenin 7 Mayıs Cuma günü ya da 12 Mayıs Çarşamba günü toplanabileceğine işaret eden Öztürk, komiteden herhangi bir karar üretileceğine inanmadığını da aktardı.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Doğuş Derya ise komiteyi toplamayarak, yasamanın üzerine düşen görevi yapmasının engellendiğini vurguladı.

Öte yandan Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Üyesi, HP Milletvekili Ayşegül Baybars, dünkü Meclis Genel Kurulu’nda siyasi partilerin gruplar arası toplantı yapabileceğini düşündüklerini ancak iktidarın böyle bir tutum içerisinde olmadığını dile getirdi.

YÜKSEK MAHKEME BAŞKANI NE DEDİ?

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik:

“Meclis’e 20 Haziran’da ara seçim önerisinde bulunduk, geri dönüş almadık”

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Yüksek Seçim Kurulu’nun bir milletvekili, 54 ihtiyar heyeti ve 1 muhtar için ara seçiminin 20 Haziran’da yapılmasını talep ettiklerini ancak Meclis’ten geri dönüş almadıklarını aktardı.

YENİDÜZEN’e konuşan Şefik, seçim yasakları da dikkate alındığında Meclis’in Haziran ayında ara seçim yapılmasını uygun görmesi halinde Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki sürelerin kısaltılması için yasa tadilatına ihtiyaç olduğunu belirtti.

“Takvim yayınlanamadığı için Haziran’da mevcut yasadaki süreler ile ara seçim yapılamaz. Haziran sonu için öngörülen seçim takvim süresi yok” diyen Şefik, “YSK’nın Haziran sonuna kadar ara seçim yapması, yasanın mevcut haliyle mümkün değil. Sürelerin kısaltılması öngörülürse ara seçim olur” şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı, UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu:

“Ortada belirsizlik var, yanıt versem ne olacak?”

Meclis Başkanı, UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu ise Yüksek Seçim Kurulu’nun 20 Haziran’da ara seçim yapılmasına ilişkin önerisine yanıt vermediğini doğruladı, “Ortada bir belirsizlik var. Bu yüzden yanıt vermedim. Yanıt versem ne olacak? YSK Başkanı ile ayaküstü konuştum” dedi.

Sennaroğlu, hiçbir siyasi partinin ara seçim yapılmasını istemediğini ancak sürecin kesintiye uğradığını dile getirdi.

Meclis Başkanı olarak hem iktidar hem de muhalefetin erken seçim tarihine ilişkin önerilerini komiteye gönderdiğini ifade eden Sennaroğlu, komitede karar üretilmezse konunun sürüncemede kalacağını, Meclis’te görüşülemeyeceğini kaydetti.

Sennaroğlu, “2002’de de buna benzer bir olay yaşandı. Bir milletvekili hayatını kaybetti. Ara seçim yapılması gerekirdi, yapılmadı. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı…” dedi.

Sennaroğlu, “Anayasa ara seçimin her yıl, Seçim ve Halk Oylaması Yasası ise Haziran’da yapılacağını söyler. Yüksek Seçim Kurulu, 60 gün önce yani haziran ayında seçim tarihi belirlenmesi gerekir. 27 Haziran’ın seçim tarihi olacağını düşündüğümüzde son tarih 27 Nisan’dı” şeklinde konuştu.

KOMİTE ÜYELERİ NE DEDİ?

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk:

“Komite toplansa da karar geçmez”

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, hem iktidarın hem de muhalefetin iki farklı tarihte erken seçim yapılmasına ilişkin önerge ve tasarısının ne zaman görüşüleceğinin halen netlik kazanmadığını söyledi.

Öztürk, erken seçim tarihinin görüşülmesi için Ad-Hoc Komite kurulmasına ilişkin çalışmanın akıbetini bekleyeceğini belirtti, Başbakan Ersan Saner ile bu konuda görüşme yapacağını dile getirdi.

İvediliği alınsa da komitenin 7 Mayıs Cuma günü ya da 12 Mayıs Çarşamba günü toplanabileceğine işaret eden Öztürk, komiteden herhangi bir karar üretileceğine inanmadığını aktardı.

Öztürk, “Komite toplansa bile bir karar geçeceğini düşünmüyorum. Uzlaşı olacağına inanmıyorum dedi.

Öztürk, “İvedilik Meclis’ten geçtikten sonra konu komiteye gelir. Önce hazırlanır, sonra gün belirleriz. Şu an hazır mı değil mi bilmiyorum, diğer komite üyeleriyle de görüşeceğim” şeklinde konuştu.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Doğuş Derya:

“Yasamanın üzerine düşen görevi yapması engelleniyor”

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Doğuş Derya, komiteyi toplamayarak, yasamanın üzerine düşen görevi yapmasının engellendiğini vurguladı.

Derya, şu ana kadar kendilerine herhangi bir komite daveti gelmediğini ifade etti.

Hükümet programında Ekim 2021’de erken seçim yapılmasının yazıldığını hatırlatan Derya, hatta Meclis Başkan seçiminde bu tarihin daha erkene alınmasına yönelik Başbakan Ersan Saner’in öneride bulunduğuna değindi.

Derya, “Her iki öneri de ivediliği alınıp, komiteye sevk edilmesine rağmen, komiteyi toplamayarak Seçim Yasası’nın görüşülmemesi, komite gündemindeki diğer yasaların da görüşülmesine engel oluyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaklaşık 7 aydır komitenin çalıştırılmadığını da vurgulayan Derya, “Seçimden beridir herhangi bir yasama faaliyeti yapamadık” şeklinde konuştu.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Üyesi, HP Milletvekili Ayşegül Baybars:

“Çağrı yok, belirsizlik sürüyor”

Öte yandan Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Üyesi, HP Milletvekili Ayşegül Baybars, dünkü Meclis Genel Kurulu’nda siyasi partilerin gruplar arası toplantı yapabileceğini düşündüklerini ancak iktidarın böyle bir tutum içerisinde olmadığını dile getirdi.

Baybars, ivediliği alınsa da seçim tarihin komitede görüşülmesine yönelik herhangi bir çağrı yapılmadığını kaydetti.

6 siyasi parti başkan ve temsilcilerinin toplumun faydasına olacak şekilde, en makul zamanda erken seçim tarihini belirleyerek, ara seçim yapılmaması konusunda görüşlerini söylediğini ifade eden Baybars, bu konudaki belirsizliğin halen sürdüğünü dile getirdi.

Baybars, “Bu konuda iki şey yapılabilir. Ara seçimde mecbur kalınırsa yasaya aykırı davranmamak için Haziran’da seçim tarihi belirlenir, seçim yasaklarının kısıtlanmasına gidilebilir. Şu anda ara seçim hazırlığı yok. Ya da Seçim Ve Halk Oylaması Yasası’ndaki ara seçimin her yıl Haziran ayında yapılır ibaresi anayasa aykırı olmayacak şekilde geçici maddeyle değiştirilebilir” dedi.

Baybars, şu anda yasayla uyumsuzluk olduğunu ifade ederek, “İktidar hukuku tanımıyor” dedi.