Yonpaş Orman Ürünleri, Mağusa / Maraş'a "lise" inşa edecek

Bakanlar Kurulu, Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Mağusa, Maraş Mahallesi'ne "Lise Binası" yapmasına ilişkin karar üretti. Bakanlar Kurulu kararında; inşaat yapımında kullanılacak ve her türlü inşaat malzemesi ve okulun tam teşekküllü hale getirilmesi için temin edilecek mefruşat ve her çeşit teknik malzemenin her türlü gümrük vergisi, stopaj ve fiyat istikrar fonundan muaf tutulmasına karar verildi.

Kararda ayrıca şirketin lise binasını inşa edip bakanlığa teslim edeceği de yazıldı.

İşte Resmi Gazete'de yayınlanan karar:

Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında 24.6.2021 tarihinde akdeylenen protokol uyarınca, adı geçen şirket tarafından, Gazimağusa, Maraş Mahallesi, Pafta: S31 C14C2D, Blok: 112, Parsel: a/11 (28) ve N9(29) üzerine önergeye ekli protokole bağlı kalınarak Lise Binası inşa edip Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na teslim edeceğinden, bahse konu protokolün 3'üncü maddesi gereği okul projesinin (Lise Binası) yapımında kullanılacak ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanacak olan her türlü inşaat malzemesi ve okulun tam teşekküllü hale getirilmesi için temin edilecek mefruşat ve her çeşit teknik malzemenin her türlü gümrük vergisi, stopaj ve fiyat istikrar fonundan muaf tutulmasına karar verdi.