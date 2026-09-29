“Yolsuzluk ve hırsızlığınız yoksa denetlenmiş mali raporları paylaşın”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) 5 yıldır yayımlanmayan denetlemiş mali raporlarını Meclis İçtüzüğü’nün 101'inci maddesi uyarınca talep etti.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan CTP Milletvekili Barçın, Meclis Başkanlığı’na gönderdiği ilgili yazının fotoğrafını da paylaştı.

Barçın, “Hade hodri meydan! Yolsuzluk ve hırsızlığınız yoksa raporları paylaşın” ifadelerini kullandı.