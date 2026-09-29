Bağımsız Milletvekili ve CTP kontenjan adayı Jale Refik Rogers, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık çalışanlarına yönelik 90 geçici memur istihdam kararını eleştirdi.

"Seçime 5 kala sağlıkta geçici istihdam" diyen Rogers, Yeni Girne Hastanesi başta olmak üzere uzun süredir yeni hastane ve sağlık merkezlerinin açılacağının açıklandığını belirterek, sağlık hizmetlerinin yalnızca bina yatırımlarından ibaret olmadığına dikkat çekti.

Rogers, yeni sağlık tesislerinde yeterli ve nitelikli personelin bulunmasının önemine işaret ederek, muhalefet olarak yıllardır sağlıkta iş gücü planlamasının yapılabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı dairelerin teşkilat yasalarının güncellenmesine destek verdiklerini kaydetti.

“Çok ciddi kadro artışları yapıldı”

2023 yılında Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasası’nda, ardından yeni oluşturulan Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası’nda düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Rogers, yeni hastaneler, sağlık merkezleri ve artan nüfus dikkate alınarak kadroların önemli ölçüde artırıldığını ifade etti.

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan sınavlarda da ilan edilen münhal sayısının üzerinde sağlık personelinin sisteme kazandırılabilmesine olanak sağlandığını belirten Rogers, buna rağmen Sağlık Bakanlığı’nın onlarca sağlık çalışanını geçici memur statüsünde istihdam etme yoluna gittiğini söyledi.

Rogers, söz konusu istihdam için yalnızca iki günlük başvuru süresi tanındığını ve işe alımların Bakanlığın yapacağı mülakatla gerçekleştirileceğini belirtti.

“Sağlık, günübirlik yaklaşımlara bırakılamaz”

Sağlık alanında planlı ve kurumsal bir istihdam politikasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Rogers, “Sağlık, günübirlik ve partizanca yaklaşımlara bırakılamayacak kadar ciddi bir konudur” dedi.

Rogers, açıklamasının devamında hükümete yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Yeter artık kamuya verdiğiniz zarar. Giderayak da aynı anlayışla devam ediyorsunuz. Sağlık sistemi seçim yatırımı yapılacak bir alan değildir. Gençlerin iş umudu da siyasi sadakat testine dönüştürülemez. Bu düzen değişecek.”