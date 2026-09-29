Devlet Laboratuvarı yeniden hizmete giriyor

2016 yılında meydana gelen yangının ardından devre dışı kalan ve uzun süre düşük kapasitede hizmet veren Devlet Laboratuvarı, yenilenen hizmet binasında yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi Deney Sokak’ta bulunan ve yangında zarar gören laboratuvar binasının yenilenmesinin ardından hazırlanan tesis, yarın saat 17.00’de Başbakan Ünal Üstel’in de katılacağı törenle hizmete girecek.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek:

“Devlet Laboratuvarı'nı açıyoruz, dünya standartlarında dev bir laboratuvar yaptık”

Açılışa ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yeni Devlet Laboratuvarı’nın yarın hizmete açılacağını belirterek, “Göreve geldikten sonra ihtiyacı gördük, planladık, yaptık ve açıyoruz.” dedi.

Yangının ardından laboratuvarın devre dışı kaldığını, operasyonel kapasitesini kaybettiğini ve bugüne kadar düşük kapasitede hizmet verdiğini kaydeden Dinçyürek, yeni tesisin halk sağlığı ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Üreticiye, ticarete, ithalata ve ihracata katkı sağlayacak dünya standartlarında dev bir laboratuvar yaptıklarını ifade eden Dinçyürek, “Yeni Devlet Laboratuvarı'nı yaptık. Biz açılışa hazırız. Açılışımıza bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.