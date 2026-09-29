3. Lefkoşa Kültür, Tarih Bellek Günleri 2–3 Ekim’de gerçekleşiyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) iş birliğiyle, ARKHE organizasyonunda düzenlenen 3. Lefkoşa Kültür, Tarih Bellek Günleri, 2–3 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kültürel miras, arşiv, gündelik hayat, sözlü tarih ve toplumsal bellek başlıklarının ele alınacağı etkinliğin ilk günü, 2 Ekim Cuma günü saat 09.30’da başlayacak. Programın tamamı UKÜ Çevik Uraz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Etkinlik, saat 09.30’daki karşılama kahvesi ile başlayacak. Saat 10.00’da ise açılış konuşmaları gerçekleştirilecek. Açılışta ARKHE Direktörü Halil Duranay, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşma yapacak.

Açılış konuşmalarının ardından saat 11.00’de sunumlara geçilecek. Sabancı Üniversitesi’nden Selim Balcısoy, “Kültürel Miras ve Sayısal Sosyal Bilimler’den İki Örnek: Girit Vakıfları ve Osmanlı Bankası Arşivi” başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Oturumun dili Türkçe olacak.

Küratör ve sergi tasarımcısı Sevim Sancaktar ise “Bir Arşivi Kurma Edimi” başlıklı sunumuyla programda yer alacak.

Saat 12.30’da verilecek öğle arasının ardından program, saat 14.00’te Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Dilan Çiftçi ile Yaşar Üniversitesi’nden Pelin Aytemiz Karslı’nın birlikte gerçekleştireceği “Kentten Haneye, Sözden Nesneye: Gündelik Hayatta Belleğin İzleri” başlıklı sunumla devam edecek. Bu oturumun dili de Türkçe olacak.

Saat 15.30’da başlayacak programda ise Kıbrıs Müzik Arşivi Direktörü Nicoletta Demetriou, “Cypriot Fiddler: The Oral History of a Professional Class in the Twentieth Century” başlıklı sunumunu gerçekleştirecek.

Aynı oturumda Kıbrıs Enstitüsü’nden Mehmet Can Soyluoğlu da “A Monastery Hidden in the Archives: Sourp Magar Monastery and Its Presence from Medieval Archives Towards Modern Archives” başlıklı sunumuyla yer alacak. Soyluoğlu’nun sunumu İngilizce gerçekleştirilecek.

İkinci gün ARKHE Lefkoşa’da

Lefkoşa Kültür, Tarih Bellek Günleri’nin ikinci günü ise 3 Ekim Cumartesi günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek atölye çalışmasıyla tamamlanacak.

ARKHE Lefkoşa’da (Arabahmet Kültür Evi) düzenlenecek atölyede İlkyaz Portakalcıoğlu, “Hatırladığın Gibi Değil: Fotoğraf ve Hafıza Üzerine Bir Oyun Atölyesi” başlıklı çalışmayı gerçekleştirecek.

Atölyeye katılmak isteyenlerin 1 Ekim 2026 Perşembe günü mesai bitimine kadar 0533 884 3037 numaralı telefondan kayıt yaptırmaları gerekiyor.