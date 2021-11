Yol ortasında kavga: “Bir kişinin kolunu kırdı”

Yol ortasında çıkan kavgada zanlı A. A. A. A., henüz tespit edilemeyen bir cisimle bir kişinin kolunu kırdı. Zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten Polis, aranana emareler olduğunu kaydederken, mahkeme, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim zarar ve Tecavüzkâr alet taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A. A. A. A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı. Can, zanlı A. A. A. A.’nın Vahim zarar ve Tecavüzkar alet taşıma suçlarıyla yargılandığını belirtti. Can, zanlının 4 Kasım tarihinde gece yarısı, Lefkoşa’da bir marketin önündeki asfalt yol içerisinde çıkan kavga esnasında zanlının, Lefkoşa’da Ahmet Saçar’ın sol koluna henüz tespit edilemeyen bir cisimle vurup, kırılmasına sebebiyet verdiğini anlattı. Can, meseleyle ilgili zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini ve aranan emareler olduğunu belirtip, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.