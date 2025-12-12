“İyi ki varsın YENİDÜZEN, iyi ki aynı yolda yürüyoruz”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), YENİDÜZEN’in 50. yaşını kutladı.

Kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

“İyi ki varsınız Yenidüzen Gazetesi emekçileri, İyi ki varsın Yenidüzen!

Kurulduğu günden bugüne, insani değerleri, emeğin gücünü, adil yaşam ve barış değerlerini en ön planda tutan, çalışanlarının sendikamıza üye olduğu Yenidüzen’in 50. Yılı kutlu olsun!

Baskılara, tehditlere karşı, siyasilerden gelen ifade özgürlüğüne darbe davalara karşı her zaman dik duran ve bu toplumun aydınlığına, gerçek ve etik haber almasına öncü olan Yenidüzen Gazetesi hep var olmuştur ve var olacaktır!

İyi ki varsınız, iyi ki aynı yolda yürüyoruz!

Bununla birlikte, bu anlamlı günde Yenidüzen Gazetesi ile Dev-İş Federasyonu’na bağlı Devrimci Genel-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmemizi imzalayıp güncellemenin onurunu yaşıyoruz! Yaşasın Emek Mücadelesi!”