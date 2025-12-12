"YENİDÜZEN'in 50. yılını kutlarım"
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YENİDÜZEN'in 50. kuruluş yılını kutladı.
A+A-
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YENİDÜZEN'in 50. kuruluş yılını kutladı.
Konu hakkında yazılı açıklama yapan Arıklı, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen köklü gazetelerinden olan Yenidüzen gazetesinin 50'nci kuruluş yıldönümünü kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.
Bu haber toplam 214 defa okunmuştur
Etiketler : yenidüzen, Erhan Arıklı