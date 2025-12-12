“YENİDÜZEN, toplumsal vicdanın sesidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, YENİDÜZEN’in 50. kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, gazetenin ülke demokrasisine yaptığı katkılara vurgu yaptı.

Yıllardır YENİDÜZEN ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Akansoy, “Bu büyük ailenin bir parçası olmak, YENİDÜZEN’in düşünsel yolculuğuna eşlik etmek benim için sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir mutluluk kaynağıdır” dedi. “Genç Bakış”, “Şimdiki Zamanlar”, “Başka Zamanlar” ve “Düşünce” başlıkları altında kaleme aldığı yazıların kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Basının; objektif, yaratıcı ve etkili gücüyle demokrasiyi besleyen, toplumsal vicdanı canlı tutan ve şeffaflığı güçlendiren önemli bir misyona sahip olduğunu dile getiren Akansoy, YENİDÜZEN’in bu sorumluluğu yıllardır başarıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Gelişmiş demokrasilerde eleştiri kültürünün ilerlemenin temel taşlarından olduğuna dikkat çeken Akansoy, ülkede de farklı görüşlerin dışlanmadan tartışılabileceği bir ortamın yaratılmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti. Akansoy, YENİDÜZEN’in bu bağlamda verimli ve yapıcı tartışmaların merkezi olmaya devam edeceğine inanç belirtti.

Mesajında gazetenin ilkeli yayıncılık anlayışına vurgu yapan Akansoy, “Yenidüzen’in, ülkenin düşünmeye ve sorgulamaya değer veren tüm okurlarını aynı samimiyetle kucaklamayı sürdüreceğine ve yapıcı muhalefet duruşundan vazgeçmeyeceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Akansoy, mesajının sonunda Yenidüzen emekçilerine teşekkür ederek, “Başta sevgili Mert Özdağ kardeşim olmak üzere, bu gazeteyi bugünlere taşıyan tüm emekçilere en içten sevgi, saygı ve başarı dileklerimi sunarım. Nice 50 yıllara” dedi.