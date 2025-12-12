FOLK-DER Başkanlığına yeniden Kıray seçildi

Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) Başkanlığına yeniden Hatice Kıray seçildi.

Dernek Lokali’nde 5 Aralık’ta yapılan olağan genel kurulda belirlenen yönetim kurulu ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.

Görev dağılımı şu şekilde: “Başkan Hatice Kıray; Asbaşkan Ali Asilsoy; Mali İşler Sorumlusu Gülseren Kıray; Sekreter Şifa Taşkıranlar; Lokal ve Malzeme Sorumlusu Figen Canbilek; Hukuki İşlerden Sorumlu Ceren Çıldır; Sosyal İşler Sorumlusu Emine Dimililer; Basın yayın ve arşiv Laden Oymacı; Yedek üyeler Umut Öksüz ve Rüştiye Kaya"

Çocuk Kulübü Ömer Dereli ve Ceren Çıldır'dan; Denetleme Kurulu Şaziye Katipoğlu, Zehra Öksüz ve Ahmet Karaca; Disiplin Kurulu Ali Katipoğlu, Seren Yücekal Moralı ve Yaşar Özezinç'ten oluşuyor.