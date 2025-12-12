18 yaşındaki genç kadın ölü bulundu

Ortaköy'de bugün bir apartmanın altında 18 yaşındaki Reem Mohamedalamin Ahmed alı (K) ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, söz konusu gencin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadı

Genç kadının ölüm kesin nedeni yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.