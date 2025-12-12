“YENİDÜZEN, haksızlıklara karşı direnişin sesidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 50. yılını geride bırakan Yenidüzen Gazetesi’ni kutlayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, gazetenin yalnızca bir yayın organı olmanın ötesinde, basın özgürlüğünün emek ve dayanışmayla savunulduğu bir demokrasi alanı yarattığı vurgulandı.

CTP açıklamasında, “Kuruluşundan bu yana baskılara karşı susmayan, kamu yararını, doğru ve teyitli bilgiyi, basın etik değerlerini merkeze alan Yenidüzen, demokratik kamuoyunun oluşmasına ve toplumsal hafızanın güçlenmesine kalıcı katkılar sunmuştur” ifadelerine yer verildi.

Parti, Yenidüzen’in insan haklarına saygılı, uluslararası demokratik değerlere bağlı, yenilikçi ve çoğulcu yayın çizgisiyle toplumun barışa doğru ilerlemesine önemli katkılar sağladığını belirtti. Yolsuzluk ve kötü yönetimle mücadelede gazetenin üstlendiği rol, hesap verebilirlik talebinin güçlenmesi ve haksızlıklara karşı direnişin görünür kılınması açısından değerli bulundu.

Açıklamada ayrıca, Yenidüzen’in barış gazeteciliği anlayışıyla toplumsal diyaloğu güçlendiren, manipülasyona karşı okur bilincini artıran bir yayın çizgisi benimsediği kaydedildi. Tarihsel simgelerinden biri olan matbaa direnişi örnek gösterilerek, özgür basının kolektif mücadeleyle var olabileceği vurgulandı.

CTP açıklamasını şöyle tamamladı: “Özgür, bağımsız, çoğulcu ve etik ilkelere bağlı basını demokrasinin vazgeçilmez güvencesi olarak görüyoruz. 50. yılında Yenidüzen’i bu ilkesel duruşu ve topluma karşı taşıdığı sorumluluk nedeniyle saygıyla selamlıyor, bu yolda paydaş olmanın gururunu paylaşıyoruz.”