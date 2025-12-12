Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Erman Yaylalı, 2026 yılında belirlenecek yeni asgari ücrete yönelik tartışmaları eleştirdi, “Asgari ücret artışı enflasyonun nedeni değildir” dedi.

Yaylalı, 2026 yılının ilk asgari ücretinin belirleneceği sürece ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “ekonomik krizin sorumluluğunun emekçilere yüklenmek istendiğini, bütçe açığının zamlarla kapatılmaya çalışıldığını ve asgari ücretin enflasyonun nedeni gibi gösterilmesini reddettiklerini” vurguladı.

Yaylalı, ekonomi yönetimine yönelik “bilimsel ve rasyonel temelden tamamen kopmuş” eleştirisi yaparak, kamu maliyesi ve yurttaşların ağır bir yıkıma sürüklediğini belirtti.

Yaylalı, 2025 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 20 milyar TL bütçe açığı ortaya çıktığını anımsatarak, bu açığın denk bütçe ve akılcı ekonomi anlayışından uzak politikalar sonucu oluştuğunu ifade etti. Devletin, bütçe açığını kapatmak için akaryakıt, elektrik ve gaz gibi üretimin temel girdilerine sürekli zam yaptığını, bunun da tüm mal ve hizmet fiyatlarını doğrudan artırdığını ifade eden Yaylalı, enflasyonun ekonomi literatüründe en adaletsiz vergi yöntemi olarak tanımlandığını, sabit ve dar gelirli kesimlerin, dolaylı vergiler ve artan fiyatlar yoluyla kazançlarının çok üzerinde vergi ödemek zorunda bırakıldığını ifade etti.

Bu politikanın, gelir dağılımındaki adaletsizliği derinleştirdiğini belirten Yaylalı, ülkede adalet duygusunun ciddi biçimde zedelendiği görüşünü kaydetti.

Yaylalı,"üçüncü ülke yurttaşlarının denetimsiz şekilde ülkeye girişinin ve işgücü piyasasına kontrolsüz katılımının devam ettiğine" dikkat çekerek, bu uygulamaların ülkenin ucuz işgücü yanında ekonomik ve sosyal yapısını bozduğunu ifade etti.

Yaylalı, bu durumun yalnızca sömürülen ucuz işgücü değil, aynı zamanda insan kaçakçılığı boyutunu da büyüttüğünü belirterek, genç Kıbrıslı Türklerin ülkede iş bulamayıp yurt dışına göç etmek zorunda kaldığını vurguladı.

2026 yılının ilk asgari ücretinin görüşüleceği süreçte, hayat pahalılığı oranlarının asgari ücrete yansıtılıp yansıtılmayacağının tartışma konusu yapılmasını eleştiren Yaylalı, bu yaklaşımı “üzücü” olarak nitelendirdi, bu yaklaşımı şiddetle reddettiklerini kaydetti.

Mevcut asgari ücretin alım gücünün açlık sınırı seviyesinde olduğu görüşünü rakamlarla ortaya koyan Yaylalı, TDP’nin işgücü piyasasında uygulayacağı rasyonel politikalarla, asgari ücretin sürekli tartışma konusu olmaktan çıkarılacağı inancını belirtti.

Yaylalı, bu kapsamda “KKTC yurttaşlarının çalışmayı tercih ettiği iş kollarında yabancı işgücüne izin verilmeyeceğini, teşvik ve kota sistemiyle yerli işgücünün korunacağını, özel sektörde KKTC yurttaşlarının çalışmasının önündeki engellerin kaldırılacağını” ifade etti.