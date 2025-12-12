"YENİDÜZEN, toplumsal barışa, adalete ve özgür düşüncenin gelişmesine katkı sunuyor"

Meclis Başkanı Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, YENİDÜZEN Gazetesi’nin 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayımladı. Özdenefe, açıklamasında gazetenin toplumun ortak hafızasında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Özdenefe, “Yarım asırdır demokrasinin güçlenmesine, barışın yeşermesine ve güvenilir haberciliğin halka ulaşmasına öncülük etmiştir. Tarafsızlık, özgürlük ve sorumluluk ilkeleriyle halkın sesini duyurmayı ve doğru bilgiye erişimini sağlamayı görev bilmiştir” ifadelerini kullandı.

Özdenefe, YENİDÜZEN'in yalnızca haber aktarmakla kalmayıp toplumsal barışa, adalete ve özgür düşüncenin gelişmesine de katkı sunduğunu belirterek, “Bugün, 50 yılın ardından, Yenidüzen Gazetesi özgür basının demokrasinin temel taşı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Okuyucularıyla birlikte nice yıllar dilerim” dedi.