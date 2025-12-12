“YENİDÜZEN, Kıbrıs Türk medyasına çok şeyler kazandırdı”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT), Kıbrıs Türk basınının köklü yayın organlarından YENİDÜZEN Gazetesi’nin 50’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi.

BRT Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Meryem Özkurt imzasıyla YENİDÜZEN Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Mert Özdağ’a iletilen mesajda, YENİDÜZEN’in Kıbrıs Türk medyasının saygın ve köklü temsilcilerinden biri olduğu vurgulandı. Mesajda, gazetenin yarım asırlık yayın hayatı boyunca gazetecilik kültürüne, kamuoyunun doğru kaynaklar üzerinden bilgilendirilmesine ve toplumsal meselelerde sorumluluk bilinciyle farkındalık yaratılmasına önemli katkılar sunduğu ifade edildi.

YENİDÜZEN’in etik habercilik anlayışıyla medyadaki dönüşümlerde öncü bir duruş sergilediğine dikkat çekilen mesajda, kuruluşundan bugüne gelmesinde emeği geçen tüm yönetici ve çalışanların şahsında kutlandığı belirtildi. Kutlama mesajında ayrıca, gazetenin ilkeli duruşuyla Kıbrıs Türk medyasına sunduğu katkıların başarılarla devam etmesi temennisine yer verildi.