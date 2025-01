Yeni formatıyla Maxıl Stage Bar, yerli Rock-Metal grubu Hammer Stone’yi ağırladı

Murat OBENLER

Ülkemizin genç kuşak rock-metal müzik temsilcilerinden Hammer Stone Band, yeni formatıyla Lefkoşa Surlariçi’nde hizmet vermeye başlayan Maxıl Stage Bar’da 28 Aralık Cumartesi gecesi sahne alarak hem kendi bestelerinden oluşan hem de Metallica, Black Sabbarh, Deep Purple, Led Zeppelin, ACDC gibi efsane grupların şarkılarından oluşan programı ile tüm konukları adeta havalara uçurdu. Yeni formatıyla canlı Rock ve Metal müzik mekanı olarak yoluna devam eden Maxıl Stage Bar’da Lefkoşa’lı hayranlarıyla buluşan Ayberk Akat-vokal, Vatan Köprücü – guitar, Kaan Korucan – lead guitar, İbo Şan Özçelik – bass ve Anıl Akgün – vurmalılar oluşan Hammer Stone Band hem seslendirdiği parçalar hem de sahne performansı ile herkesi kendine hayran bıraktı.



Grup "No One" adlı yeni teklilerini ilk kez canlı söyledi

Adanın kuzey ve güneyinden rock-metal severlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Band Hammer Stone, "No One" adlı yeni teklilerinin de ilk kez canlı olarak seslendirdi. Hammer Stone Band’ın Maksıl konseri Roland Eyerich tarafından Old Town Radio'daki Keep The Blues Rock Alive(KTBRA) programı kapsamında canlı yayınlanarak tüm dünyaya ulaştı. Hammer Stone Band, Radyo DJ – Organizatör ve Kıbrıs'ta Küresel Müzik Ağı Oluşturucusu Roland Eyerich’in sunumu ile başladıkları canlı programı ile herkese unutulmaz bir rock-metal gecesi yaşattı.

Konser kaydını izlemek için bağlantı https://www.mixcloud.com/oldtownradio/-

"Sınır Ötesi Dostlar” (FAB) projesi yaratıcısı, "Old Town Radyo İstasyonu" kurucusu, Limasol merkezli "RockCyprus"un web sitesi organizatörü (takip etmek için https://rockcyprus.org/), Bayrak International Radyosu’nda 8 Yıllık Blues ve Rock Show programı sunucusu gibi müzik alanında ülkemizin en aktif kişilerinden birisi olan Roland Eyerich, ünlü Alman rock grubu MAD MAX Legacy’nin Soulist Kahve ve Müzik Evi’ndeki muhteşem konserinin de Alper Cengiz ile birlikte organizasyonunu yaparak ülkemizdeki ilk Alman rock grubu konserine imza attı.